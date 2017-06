Grazie alle reti di Orsolini e Panico gli azzurrini superano 2-1 i transalpini e volano ai quarti di finale del Mondiale Under 20: il prossimo avversario sarà lo Zambia.

8 ore fa di Andrea Centogambe

Un'impresa in piena regola. Al Cheonan Stadium l'Italia Under 20 supera 2-1 la super favorita Francia e vola ai quarti di finale del Mondiale Under 20 che si sta disputando in Corea del Sud. Ad aprire le marcature, stranamente, è Riccardo Orsolini (al terzo gol in questa competizione) con un fantastico sinistro al volo che trafigge Lafont. Il pareggio dei transalpini arriva al 37' su calcio di rigore.

Coppolaro mette giù Harit, Augustin calcia centralmente e non sbaglia. Il classe '97 del Paris Saint-Germain sfida poi con lo sguardo Zaccagno, serve l'intervento dell'arbitro per tenere i giocatori a bada.

L'Italia non si abbatte, anzi. A inizio ripresa rimette la testa avanti. Nasce tutto da una rimessa laterale, Favilli scappa sull'out di destra e mette in mezzo per Panico che di testa fa 2-1. Nel finale c'è tempo anche per il tris azzurro annullato a Orsolini per fuorigioco e per una serie di interventi decisivi di Zaccagno. Il prossimo avversario della squadra di Evani sarà lo Zambia: il 5 giugno alle ore 10 italiane c'è in palio il pass per le semifinali.

Mondiale Under 20: il quadro completo dei quarti

Portogallo U20-Uruguay U20

Venezuela U20-USA U20

Italia U20-Zambia U20

Messico U20-Inghilterra U20