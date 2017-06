L'ufficialità dell'accordo con la compagnia assicurativa tedesca dovrebbe arrivare il prossimo 5 giugno: la casa dei bianconeri si chiamerà Allianz Stadium.

7 ore fa di Francesco Bizzarri

È una grande Juventus quella vista negli ultimi anni, e non solo in campo. La società bianconera ha raggiunto risultati sportivi da applausi anche grazie ad una super organizzazione. Aumentano le gioie della squadra, aumentano i ricavi che arrivano da tutto ciò che gira intorno a un club calcistico. E ora i bianconeri sono pronti a firmare un nuovo accordo commerciale con l’Allianz, colosso assicurativo tedesca.

Un accordo che farà cambiare il nome dello stadio: dal 1° luglio si chiamerà Allianz Stadium. Si tratta di una svolta epocale che proietta ancor di più la società tra i top club del mondo come Real Madrid, Barcellona e Bayern Monaco.

Perché 550 milioni di fatturato rappresentano una grandissima cifra. Sono stati tanti gli introiti per la Juventus in questa stagione, provenienti non solo dalle cessioni illustri di Pogba e Morata. Il piano marketing funziona benissimo: i risultati sono arrivati.

Juventus, pronto il nome Allianz Stadium

Juventus, una macchina da soldi

Lo Stadium della Juventus dal primo luglio cambierà nome: sarà Allianz Stadium. Secondo La Repubblica l'accordo tra la società bianconera e la compagnia assicurativa tedesca è stato trovato. Il tutto grazie al gruppo Lagardere Sport, che dal 2011 gestisce diritti pubblicitari dell'impianto sportivo fino al 2023. L'ufficialità è prevista per il 5 giugno. Allianz sponsorizza già l'Arena di Monaco e lo Stadium di Sidney. Ora toccherà anche alla Juventus

Juventus, il logo 'Allianz' nell'impianto del Bayern Monaco

Sconosciute ancora le cifre del contratto, la Juventus per ora non commenta. Ma l’affare è andato in porto. Il tutto servirà per dare l’ennesima spinta economica ad un club che viaggia a gonfie vele. Il boom degli ultimi anni è incredibile. E in estate arriveranno anche altri soldi dai tour in Messico e Stati Uniti. Il marchio vuole crescere ancora: a Torino si allenano, ma contano anche i soldi.