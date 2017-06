Grazie alla vittoria sul Reading ai calci di rigore, i Terriers hanno conquistato la meritata promozione in Premier League, sovvertendo ogni pronostico.

un giorno fa di Andrea Pettinello

Nessuno, ma proprio nessuno, lo avrebbe mai detto. L'Huddersfield promosso in Premier League. Per caso a qualcuno sarebbe mai venuto in mente di pronosticare i Terriers favoriti per la promozione all'inizio di questa stagione? Se avete alzato la mano e credete di essere soli, sappiate che è proprio così. Sia le agenzie di scommesse inglesi, che avevano inserito la squadra dello Yorkshire tra le papabili candidate alla retrocessione, sia gli stessi tifosi erano scettici - per usare un eufemismo - sulle possibilità della squadra di ottenere il pass per la massima divisione.

Lo scorso novembre, quando eravamo entrati a stretto contatto con la realtà di Huddersfield parlando con i tifosi prima della disastrosa partita col Wigan, molti di loro erano stati chiari:

È già di sé incredibile essere tra i primi 4 posti a questo punto della stagione, figuriamoci a fine campionato. Mancano i fondi per rinforzare la rosa a gennaio, al contrario delle nostre concorrenti. Siamo orgogliosi dei nostri ragazzi ma dobbiamo anche stare con i piedi per terra.

Non potrete mai immaginare le loro facce lunedì 29 maggio 2017, quando Christopher Schindler ha segnato il rigore decisivo che ha regalato loro la meritata promozione in Premier League. L'Huddersfield. In Premier League. Com'è possibile tutto questo?

Favola Huddersfield, l'arrivo di Wagner

Uno degli acquisti, se non l'acquisto più importante fatto dalla società nel corso dell'ultimo anno è mezzo è stato senza dubbio David Wagner. L'allenatore tedesco, arrivato nel novembre del 2015 direttamente dalle giovanili del Borussia Dortmund, ha dapprima guidato la squadra verso una comoda salvezza e ha poi rivoluzionato il modo di intendere il calcio di tutta la società. Nell'estate del 2016 acquista ben 13 giocatori, alcuni dei quali risulteranno pedine fondamentali nello scacchiere tattico che gli permetterà di dominare in lungo e in largo sui campi di Championship.

A metà settembre i Terriers sono primi in classifica grazie anche alla vittoria a St. James Park contro il Newcastle e al pareggio al Villa Park contro l'Aston Villa. Nonostante il periodo di appannamento avuto tra la fine del mese di novembre e la metà del mese successivo, l'Huddersfield non molla mai la presa e resta sempre a stretto contatto con la vetta della classifica.

Wagner non solo dà ai propri giocatori la giusta consapevolezza, ma stravolge totalmente il gioco di una squadra che fino a qualche mese prima arrancava nei bassifondi della classifica. Grande attenzione alla fase difensiva, prolungato possesso palla, inserimenti e sovrapposizioni degli esterni, il mediano come punto di riferimento della manovra offensiva e soprattutto un portiere quasi insuperabile.

I tifosi e la promozione in Premier League

Dire che Huddersfield è una realtà di piccole dimensioni per la Premier League sarebbe inesatto. Basti guardare gli oltre 40 mila tifosi che hanno popolato Wembley lunedì e il grande seguito avuto dalla squadra per tutto il corso della stagione. Una media poco superiore alle 21 mila unità nelle partite casalinghe (in uno stadio da 25 mila posti) e il calore di una tifoseria che non ha mai mollato la presa, supportando la squadra anche nei momenti più difficili, sono stati due fattori fondamentali per la vittoria finale.

Lo stesso direttore commerciale del club, durante la nostra intervista dello scorso novembre, era stato chiaro:

Senza i tifosi non avremmo motivo di esistere, né noi né nessun altro club al mondo. Contiamo moltissimo sul loro supporto, per questo cerchiamo sempre di premiarli e incentivarli riducendo i prezzi dei biglietti. Siamo una comunità unita e in costante crescita, la squadra sta facendo il suo ma l'atmosfera che respiriamo al John's Smith Stadium è qualcosa di indescrivibile.

Ed effettivamente, come dargli torto? La North Stand Loyal, il gruppo più caldo della tifoseria, ha da un paio di anni cominciato a trasformare il proprio modo di tifare, introducendo all'interno dello stadio bandieroni, tamburi, fumogeni e realizzando piccole coreografie. Nulla di impossibile, ma qualcosa di totalmente estraneo al mondo del calcio inglese, abituato a un tipo di tifo diverso e più pacato.

Oltre alla rivoluzione tattica quindi, la stagione dell'Huddersfield ha visto un enorme cambiamento anche sugli spalti, dove sia grazie alle iniziative della società, sia grazie al tifo coinvolgente dei giovani ragazzi della curva, l'atmosfera è andata via via migliorando.

La vittoria contro il Reading nella finale playoff è stata soltanto la naturale conclusione di una stagione dove ogni tassello è stato messo al posto giusto con cura e attenzione. L'Huddersfield è una delle squadre che ha espresso il miglior calcio di tutta la lega e una di quelle che avuto maggior continuità durante tutto l'arco della stagione. È vero che il Reading di Jaap Stam ha ottenuto più punti in campionato, finendo al terzo posto a quota 85, ma è altrettanto vero che dal punto del gioco espresso i Terriers sono sempre sembrati un passo avanti.

Il futuro

Gli oltre 150 milioni di euro di introiti ricavati con la vittoria della finale playoff hanno assicurato all'Huddersfield un sostanzioso budget da poter reinvestire sul mercato estivo. Certo, la società non sarà in grado di attrarre i miglior top player europei, ma ci sarà senza dubbio la possibilità di rinforzare la rosa, soprattutto nel reparto offensivo, e di poter puntare a una tranquilla salvezza in Premier League.

Nel frattempo il club si è già mosso a favore dei propri sostenitori promuovendo una campagna abbonamenti che ha lasciato un po' tutti a bocca aperta: il tetto massimo di spesa infatti non supererà quota 199 sterline, nettamente sotto la media delle altre società di Premier League.

Il futuro dell'Huddersfield è quindi molto più roseo di quanto anche i tifosi stessi potessero immaginare: società, tifosi e giocatori sono sulla stessa linea di pensiero e non vedono l'ora di cominciare questa nuova avventura. Comunque andrà a finire, la stagione 2016/2017 rimarrà per sempre impressa nella storia del calcio d'oltremanica.