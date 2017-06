Il doppio ex della sfida analizza la partita di sabato, ruolo per ruolo: "In difesa più forti i bianconeri, a centrocampo i blancos. In attacco dipendere da Dybala e CR7".

un giorno fa

Il tempo stringe, la finale di Champions League è sempre più vicina. Pronostici e analisi tattiche, idee di gioco e stili a confronto. La sfida tra Juventus e Real Madrid sta tenendo banco in tutto il mondo. Con il fiato sospeso, non solo i tifosi delle due squadre.

Gli addetti ai lavori cercano di decifrare le chiavi tecnico tattiche dei match, ma una finale è difficilmente prevedibile. Soprattutto tra due squadre che, nel corso del torneo, hanno dimostrato di essere imbattibili.

Merito delle difese più che degli attacchi, come ha analizzato Fabio Capello nell'intervista rilasciata a 'El Pais':

Nella Juventus difendono in molti e attaccano in molti. Ma attenzione anche in questo Real Madrid tornano tutti, è una squadra molto compatta che ama giocare in contropiede. Se glielo permetti, ti uccidono. Anche il Real Madrid del 1998 era una squadra compatta in difesa con un centrocampo solido, grazie a Redondo, Seedorf e Karembeu.

Champions League, Juventus e Real Madrid a confronto

Don Fabio è entrato nel merito della sfida, andando ad analizzare nel dettaglio le differenze che ci sono tra la squadra di Allegri e quella di Zidane. Reparto per reparto, ruolo per ruolo:

Il Real Madrid è più forte a centrocampo. In attacco dipenderà dalla giornata di Higuain, Dybala, Cristiano Ronaldo e Benzema. In difesa, meglio la Juventus: è molto organizzata, e ha un allenatore che sa quando cambiare tattica e uomini a partita in corso. È molto difficile segnargli un gol.

Il discorso si sposta poi sull'organizzazione di gioco delle due formazioni. L'argomento principale è quello della palla lunga, un sistema di gioco utilizzato sia dai bianconeri che dai blancos.

La Juventus lo ha sempre fatto perché ha attaccanti che sanno muoversi. E tra i centrali ci sono giocatori che sanno fare molto bene i lanci lunghi, è un automatismo. Anche il Real Madrid gioca con lanci lunghi, ma lo fa con cambi di direzione: Modric e Kroos spostano costantemente il pallone in lungo sulla fascia opposta, perché vogliono far uscire rapidamente la squadra.

Ma la bravura da sola non basta, serve anche umiltà. Un concetto fondamentale non solo per la filosofia di Capello, ma anche per il club che ha allenato: