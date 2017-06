Il fuoriclasse portoghese, intervistato da Fox Argentina, ha svelato di ammirare Leo: "Vederlo giocare è un piacere. Non siamo amici, ma abbiamo un buon rapporto".

2322 condivisioni 5 stelle

12 ore fa di Alberto Casella

Amici no, ma nemmeno rivali: due grandi professionisti con un una buona relazione e soprattutto un profondo rispetto reciproco. Questo secondo Cristiano Ronaldo è il rapporto fra lui e Messi, come lo ha raccontato il fuoriclasse portoghese in un'intervista concessa a Martín Liberman di Fox Argentina.

L'attaccante del Real Madrid è attualmente impegnato nella preparazione della sfida che lo vedrà in campo sabato a Cardiff contro la Juventus. In palio la conquista della Champions League e non solo. Lui ne ha già vinte 3, una col Manchester United e due col Real Madrid, l'eventuale quarta gli permetterebbe di pareggiare il palmares dell'argentino probabilmente anche sul fronte dei Palloni d'oro in bacheca.

Il fuoriclasse del Barcellona, infatti, al momento è in vantaggio su entrambi i fronti, con una Champions League e un Pallone d'Oro in più rispetto a Cristiano Ronaldo, che però ha la chance di ribaltare tutto in una notte, quella di Cardiff. Juventus permettendo, naturalmente.

16 Facebook Twitter Pinterest La stampa ai piedi di Messi

Facebook Twitter Pinterest Messi manda Mundo Deportivo in "estasi"

Facebook Twitter Pinterest Nel giorno del patrono catalano Sant Jordi, Sport celebra "Sant Messi"

Facebook Twitter Pinterest Marca sentenzia amaro: "Messi decide, la Liga è ancora viva"

Facebook Twitter Pinterest I madrileni di As celebrano... il Barcellona? No, il Clasico: "Il più grande spettacolo del mondo"

Facebook Twitter Pinterest I catalani de L'Esportiu traducono l'esultanza di Messi: "Ricordate il mio nome"

Facebook Twitter Pinterest Stessa scelta di un altro quotidiano catalano, El Periodico

Facebook Twitter Pinterest L'assioma de El Punt Avui: "Il Barça può farlo"

Facebook Twitter Pinterest La Vanguardia mistica: "Messi resuscita il Barça al Bernabeu"

Facebook Twitter Pinterest El Mundo più pacato: "Messi riequilibra la Liga all'ultimo secondo"

Facebook Twitter Pinterest Titolo didascalico per La Razón: "Messi decide il Clasico nel recupero"

Facebook Twitter Pinterest Per 20 Minutos, la Liga è "en un puño" grazie a Messi

Facebook Twitter Pinterest Secondo La Nueva España, "Messi dà un colpo alla Liga", ma anche un "golpe"

Facebook Twitter Pinterest "Messi decide un Clasico ardente", titola Mediterraneo

Facebook Twitter Pinterest Il Clasico trova spazio anche sulla prima della Gazzetta dello Sport

Facebook Twitter Pinterest Il Clasico anche su L'Equipe: "Messi stende il Real"

Chiudi 1 di 16

Cristiano Ronaldo: "Con Messi un buon rapporto"

Ma Cristiano Ronaldo tiene a precisare che fra lui e Messi il rapporto è buono, c'è stima, umana e professionale:

Messi è un fuoriclasse. Mi piace vederlo giocare, così come mi piace vedere giocare tutti i grandi campioni.

Cristiano Ronaldo e Messi: otto anni di Clasico

E la questione della rivalità fra i due leader protagonisti del Clasico? Cristiano Ronaldo non ha dubbi:

Quella è un'invenzione della stampa. Non posso dire che siamo amici né che ci frequentiamo o andiamo a cena insieme. Però abbiamo condiviso molte sfide e molti premi negli ultimi dieci anni e ci rispettiamo reciprocamente. Siamo colleghi di lavoro, non rivali.

Almeno fino al prossimo Clasico.