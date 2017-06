Il Konyaspor vince la 55esima edizione della Coppa di Turchia ai calci di rigore: dagli undici metri sbagliano Epureanu e Under, di Skubic la trasformazione decisiva.

Sono serviti i calci di rigore per assegnare la Coppa di Turchia, giunta alla 55esima edizione. Dopo i tempi regolamentari e i supplementari tra Medipol Basaksehir e Atiker Konyaspor il risultato era ancora sullo 0-0. Dal dischetto sono stati decisivi gli errori di Epureanu e Under, seguiti dalla rete di Nejc Skubic che ha regalato al Konyaspor la prima storica Coppa di Turchia. Per il Basaksehir si tratta della seconda finale persa ai calci di rigore dopo quella del 2011 contro il Besiktas. Il Konyaspor non era invece mai andato oltre la semifinale.