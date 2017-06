Klopp sarebbe pronto a mettere sul piatto circa 50 milioni di euro pur di strapparlo alla Roma. Ramy Abbas, agente dell'egiziano, è già in Inghilterra per trattare.

1069 condivisioni 5 stelle

15 ore fa di Elmar Bergonzini

Vendere, incassare e investire. Per diventare ancora più forti e limare quella differenza con la Juventus che a fine campionato dice solo -4. Il prossimo calciomercato della Roma sarà piuttosto vivace. In uscita prima, in entrata poi. E il primo a poter partire è Mohamed Salah, che piace molto al tecnico del Liverpool Jurgen Klopp.

In questa stagione l’egiziano ha segnato 15 gol in 31 partite. Ne ha saltate diverse a causa della Coppa d’Africa, ma non è mai andato in difficoltà fisica. Atleticamente Salah è stato per tutta la stagione uno dei giocatori più in forma della Roma. Per questo non lo si potrà vendere a cuor leggero, ma la trattativa con il Liverpool c’è.

Lo dimostra una foto che ha già fatto sognare i tifosi dei Reds. Ramy Abbas, l'agente di Salah, ha postato sui social un'istantanea nella quale è ritratto un biglietto aereo per un volo diretto a Londra. In Premier League ha già giocato (col Chelsea): conosce il campionato, lì può far bene. Per questo a Liverpool c’è già euforia.

Vota anche tu! La Roma può rinforzarsi anche vendendo Salah? Leggi di più tra 5 Annulla redirect Sì No La Roma può rinforzarsi anche vendendo Salah? Condividi





Calciomercato Roma, Salah verso Liverpool

Klopp ha una mentalità particolarmente offensiva, vuole che l’attacco sia pieno di campioni. L’anno scorso, durante il calciomercato estivo, il tecnico tedesco aveva provato a prendere Sané, poi andato al Manchester City, e Götze, che invece ha preferito tornare al Borussia Dortmund. Per questo adesso l’intenzione è quella di chiudere immediatamente la trattativa con la Roma, onde evitare operazioni di disturbo di altri club.

La Roma per Salah aveva pagato 5 milioni per il prestito e 15,5 per il riscatto. Ora i giallorossi potrebbero riuscire ad incassare una cifra vicina ai 50 milioni. Una plusvalenza mostruosa, merito anche delle ottime prestazioni dell’egiziano nelle ultime stagioni. Se la trattativa si dovesse realmente chiudere a queste cifre la Roma avrebbe poi un bel tesoretto da reinvestire sul calciomercato. Proprio come da programma. Vendere, incassare e investire. Per diventare ancora più forti.