Secondo il Sun, i blancos hanno già avuto tre incontri con l'entourage del belga. La star del Chelsea però assicura di voler rimanere a Londra.

5 ore fa di Stefano Fiori

Chi di Pogba ferisce... di Hazard perisce. No, al Manchester United interessa poco che il Real Madrid possa mettere le mani sulla stella del Chelsea: tra i Red Devils e i blancos è in ballo più che altro il futuro di de Gea. A vacillare sarebbe invece il record fissato appena un'estate fa per l'ex centrocampista della Juventus: i circa 105 milioni rischiano di essere subito sorpassati. È la pazza idea lanciata dal Sun: i campioni di Spagna sarebbero pronti a spendere 115 milioni di euro.

Il famoso tabloid britannico parla proprio di 100 milioni di sterline tonde tonde, che il club di Zinedine Zidane avrebbe messo in conto per arrivare a strappare il numero 10 ai Blues di Antonio Conte. Il funambolo belga potrebbe diventare così il nuovo giocatore più costoso della storia del calciomercato.

A quanto pare, l'ambizione del Real Madrid non è poi così campata per aria: i dirigenti madrileni avrebbero avuto già diversi incontri con l'entourage di Hazard. Un corteggiamento radicato, capillare, deciso quello che la Casa Blanca ha deciso di adottare per il fresco neo campione della Premier League. La BBC potrebbe insomma perdere il suo status d'intoccabile, se le voci sul forte interesse per il folletto classe '91 dovessero tramutarsi presto in un vero e proprio assalto.

Tutto il mondo madridista non attende altro che il 3 giugno: la finale di Champions League contro la Juventus è l'unico pensiero fisso nella mente di Zidane, dei suoi giocatori e dei tifosi blancos. Nella stanza dei bottoni della Casa Blanca, però, le grandi manovre di calciomercato per la prossima stagione sono già entrate nella fase calda. Soprattutto per David de Gea: è sempre il Sun a raccontare in esclusiva di una prima offerta da 60 milioni di sterline (poco meno di 70 milioni di euro) rifiutata dal Manchester United. Se per il portiere spagnolo siamo già nella fase delle trattative vere e proprie, per quanto riguarda il numero 10 la situazione è molto più embrionale.

Almeno nei confronti del Chelsea: secondo il quotidiano inglese, i dirigenti del Real Madrid avrebbero già incontrato gli agenti del fuoriclasse belga tre volte nell'ultimo anno. Qualcosa di più, insomma, di un semplice colloquio esplorativo. Dal canto suo, il club di Abramovich ha tutta l'intenzione di affrontare la prossima stagione - che vedrà i Blues impegnati di nuovo in Champions League - insieme alla sua stella più talentuosa. In tutto questo, però, qual è la posizione del diretto interessato?

Il belga però frena: "Sto bene al Chelsea"

Con un tasso di coincidenza quasi irripetibile, da Singapore arrivano proprio le parole di Hazard. Per essere più precisi, è la prestigiosa testata locale The Straits Time ad aver intervistato il trequartista. Tra il 25 e il 29 luglio il Chelsea sarà protagonista, insieme all'Inter e al Bayern Monaco, dell'International Champions Cup. Quale miglior pretesto allora per strappare una rassicurazione al campione belga. Della serie "ti vedremo quest'estate qui da noi, vero?". Ecco allora che Eden ha espresso tutta la sua soddisfazione nel vestire la maglia del Chelsea. Così gratificante da non pensare a un trasferimento nelle prossime finestre di calciomercato:

Sto bene qui. Sono in uno dei migliori club del mondo e credo che rimarrò per un altro paio di anni. Sono davvero molto felice, come avete potuto capire dalle mie prestazioni. La prossima stagione saremo impegnati anche in Champions League, ma vogliamo anche bissare il titolo vinto quest'anno. Sarà difficile, ma la gente si aspetta molto da noi.

Parole di rito o sincera volontà di rimanere alla corte di Conte? Il Real spera che si tratti del primo caso. Aspettare un paio di anni per mettere le mani sulla star belga non è la migliore prospettiva per i blancos. Chissà che i 115 milioni di euro non facciano cambiare idea a tutti.