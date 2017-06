Guardiola, che stima particolarmente i portieri bravi con i piedi, vorrebbe portare Reina al City. Il Napoli è pronto a venderlo, lo vuole anche il Newcastle di Benitez.

7 ore fa di Elmar Bergonzini

Capitolo finito. Ed era l’ultimo. Per tornare ad emozionarsi bisogna cominciare da capo. Un nuovo libro, una nuova storia. Ma soprattutto un nuovo portiere. Il Napoli apre il calciomercato con una cessione, ed è dolorosa. Non perché difficilmente rimpiazzabile, ma perché emotivamente lascerà il segno. Pepe Reina se ne va. Il portiere spagnolo ha sul tavolo due offerte: una del Manchester City, che più lo attrae, e una del Newcastle.

A Manchester troverebbe Pep Guardiola, con cui ha già lavorato nel 2014-15 al Bayern Monaco, a Newcastle riabbraccerebbe Rafa Benitez. Il tecnico ex Barça stima particolarmente il portiere del Napoli, bravo con i piedi: in quell’anno, pur giocando poco, Reina riuscì a vincere la Bundesliga. Ora punta alla Premier League. Anche lì però sarà solo il secondo. I Citizens hanno definito l'acquisto di Ederson Moraes dal Benefica per 40 milioni di euro. Tanti, considerando che Buffon, il numero 1 più pagato di sempre, nel 2001 costò alla Juventus 54 milioni. Segno dell'importanza che Pep dà al ruolo.

È evidente: la partenza di Reina non è paragonabile a quella di Higuain di un anno fa. Ma ai tifosi del Napoli vederlo andar via a inizio calciomercato fa comunque male. Si è creato un rapporto stretto, al punto che Pepe dopo l’anno a Monaco era subito tornato in Campania. Questa volta però il trasferimento appare definitivo.

Reina al momento è legato al Napoli da un contratto con validità fino al 30 giugno 2018. Il club partenopeo punta molto sui giovani ed è difficile che lo spagnolo possa strappare un rinnovo. Anche questo lo spingerebbe all’addio. In realtà però il calciomercato è sempre pieno di sorprese. E Reina potrebbe anche restare in Campania. Questo perché al Manchester Reina come detto farà solo da secondo. Ederson, che in passato ha fatto la riserva e Julio Cesar, altro grande ex numero 1 del nostro calcio, ha mantenuto la porta inviolata in ben 18 occasioni su 27 quest'anno. Non ha più bisogno di crescere, solo di un compagno esperto che gli insegni a conoscere la Premier League.