Il Lipsia si rinforza chiudendo l'affare Laimer col Salisburgo. Si tratta del sedicesimo trasferimento diretto fra i due club.

17 ore fa di Elmar Bergonzini

Déjà-vu. Di quelli che disorientano, scombussolano. Infastidiscono addirittura. Il Lipsia, che è arrivato sorprendentemente al secondo posto in Bundesliga, ha già chiuso il secondo colpo di calciomercato in vista della prossima stagione. Dopo aver preso Yvon Landry Mvogo dallo Young Boys, ora arriva Konrad Laimer dal Salisburgo.

L’affare può rendere felici i tifosi del Lipsia, meno, molto meno, quelli del Salisburgo. Perché è il sedicesimo passaggio diretto da una società all’altra. E tutti in un unico senso: dall’Austria alla Germania. A Salisburgo ormai si sentono una vera e propria succursale. E per una squadra che dal 2007 ha vinto 8 volte il campionato la sensazione non è piacevole.

Oltre a Laimer nelle ultime sessione di calciomercato il Lipsia dal Salisburgo ha preso Roman Wallner (ora svincolato), Georg Teigl (ora all'Augsburg), Stefan Hierländer (Sturm Graz), Thomas Dähne (HJK Helsinki), Yordy Reyna (Vancouver), Rodnei (disoccupato), Massimo Bruno (Anderlecht), Nils Quaschner (Bochum), Peter Gulacsi, Stefan Ilsanker, Marcel Sabitzer, Naby Keita, Benno Schmitz, Bernardo e Dayot Upamecano. Una squadra, compresa la panchina.

Già nei mesi scorsi i tifosi del Salisburgo avevano protestato pubblicamente nei confronti di Mateschitz, proprietario della Red Bull. Nella lettera aperta a lui indirizzata erano stati chiari e duri, esprimendo il proprio dissenso:

Fin dalla fondazione era stato detto che quella della Red Bull sarebbe stata una famiglia, che avrebbe portato vantaggi anche al Salisburgo. Capiamo i giocatori che vogliono crescere e si sentono pronti per campionati più importanti, ma non capiamo questo declassamento del Salisburgo a self service del Lipsia.

Konrad Laimer con la maglia del Salisburgo

Anche l’allenatore del Salisburgo, Oscar Garcia (da calciatore ha giocato anche con il Valencia di Cuper), era stato polemico al termine della sessione di calciomercato. Aveva perfino pensato di dimettersi, di rinunciare ai soldi per una questione di principio. Poi però decise di andare avanti per continuare ad aiutare nel processo di crescita i giocatori rimasti:

Siamo una succursale, resto qui esclusivamente per non lasciare soli i giocatori che sono ancora qui.

Alla fine il Salisburgo è riuscito perfino a vincere ancora una volta il campionato, dominando il torneo. Nonostante questo il Lipsia in ogni sessione di calciomercato continua a prendere giocatori da lì per rinforzarsi a basso costo. Per Laimer gli austriaci incasseranno appena 6 milioni di euro. Ed è l’ennesimo déjà-vu. Di quelli che disorientano, scombussolano. Infastidiscono addirittura.