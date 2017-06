A breve previsto l'incontro decisivo tra il tecnico ex Roma e la dirigenza nerazzurra. Intanto arriva lo stop di Tavecchio a Oriali: "Rimane con l'Italia".

11 ore fa di Francesco Bizzarri

Prende forma il calciomercato dell’Inter, prima però bisogna ufficializzare Luciano Spalletti. Per l'ex tecnico della Roma è tutto fatto: sbarcherà alla Pinetina nei prossimi giorni. Il vicepresidente del club nerazzurro, Javier Zanetti, ha confermato che l'affare in dirittura d’arrivo. Lifting anche ai piani alti, anche se qualcosa va storto: Lele Oriali, per molti pronto a tornare nel club in cui si è reso protagonista da calciatore, non lascerà il ruolo di Team Manager della Nazionale.

Si studiano le alternative. Walter Sabatini, da poco insediato negli uffici di Suning, avrà il compito di trovare altre figure dirigenziali per completare il quadro voluto dalla proprietà cinese della Suning Holdings Group.

Dunque sì di Spalletti, no di Oriali. Con l’ufficializzazione del tecnico di Certaldo poi, partirà ufficialmente anche il calciomercato dell’Inter. Come dire, prima la società, poi la squadra da mettere in campo.

Calciomercato Inter, Spalletti sarà il futuro allenatore

Calciomercato Inter, Spalletti pronto a dire sì

Javier Zanetti, ai microfoni di Soccermagazione.it, non lascia dubbi:

Luciano Spalletti è molto vicino.

Ultimi saluti a Roma, valigia in macchina, tappa in Toscana e poi via in direzione Milano. Un'altra sfida per provare a vincere qualcosa di importante. Nei prossimi giorni è previsto un incontro per mettere tutto nero su bianco - si parla di un biennale con opzione per il terzo anno a 4 milioni di euro a stagione - e gettare le basi per la nuova stagione dell’Inter.

La cattiva notizia invece viene da Lele Oriali, attuale Team Manager dell’Italia dall’era Antonio Conte, destinato a rimanere in azzurro. La conferma, attraverso Rai Sport, arriva dalle parole del presidente FIGC Carlo Tavecchio:

Non credo che Oriali possa andare via. Maldini neo Team Manager? Non abbiamo interesse in questo momento, non c'è nessuna prospettiva.

Calciomercato Inter, Oriali a colloquio con il ct Ventura: rimarrà in Nazionale