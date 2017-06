Patrik Schick passerà alla Juventus nel prossimo calciomercato: la conferma è arrivata per bocca del patron blucerchiato Massimo Ferrero: "Sì, va a Torino".

6 ore fa di Massimiliano Rincione

Patrik Schick è praticamente un nuovo giocatore della Juventus. I bianconeri hanno infatti perfezionato l'operazione che porterà il talentino della Sampdoria all'ombra della Mole durante il prossimo calciomercato. Bruciata la concorrenza di Tottenham, Inter, Napoli e soprattutto Roma, con i giallorossi che hanno provato invano il sorpasso al fotofinish sui campioni d'Italia. Nulla da fare però, con Monchi che si è dovuto arrendere allo strapotere economico del club piemontese. Cruciale per il buon esito della trattativa l'opera d'intermediazione del vicepresidente della Juventus Pavel Nedved, che ha illustrato il nuovo progetto al giovane connazionale.

Patrick Schick festeggia il gol siglato contro il Torino. Il centravanti ceco vestirà con tutta probabilità la maglia dell'altro club cittadino.

Alla Sampdoria dovrebbero andare 25 milioni di euro, ovvero il corrispettivo fissato nella clausola rescissoria del giocatore. Sfumano quasi definitivamente le possibilità di vedere l'ex Sparta Praga vestire la maglia blucerchiata anche nel corso della prossima stagione: la volontà della Juventus è infatti quella di portare il giocatore subito a Torino, assicurandogli un ruolo da vice-Higuain con discrete possibilità di minutaggio. Rassicurati sia il ragazzo che il suo entourage, il cui timore era quello di passare una stagione in naftalina nell'anno antecedente al Mondiale di Russia.

La conferma del buon esito della trattativa è arrivata anche per bocca dell'istrionico patron della Sampdoria Massimo Ferrero, che non ha risparmiato una frecciatina alla Roma, accusata letteralmente di: "Voler cantar messa senza soldi". Ennesima plusvalenza dunque per la nuova gestione doriana, che si frega le mani anche in vista delle future cessioni di Karol Linetty, Lucas Torreira e soprattutto Luis Muriel. Quest'ultimo resta ad oggi uno dei partenti più probabili già nel prossimo calciomercato, con Lazio, Fiorentina e Inter pronte a scatenare una mini-asta pur di assicurarsene le prestazioni. La Juventus chiude dunque uno dei colpi di mercato più importanti dell'estate ormai alle porte, assicurandosi un giovane dal sicuro avvenire, nonché un calciatore incarnante il perfetto prototipo dell'attaccante moderno, dotato di ottima tecnica e grandi doti fisiche, unite ad un'intelligenza tattica fuori dall'ordinario.

Calciomercato Juventus: chi dopo Schick?

Juventus che adesso si prende una pausa dal calciomercato, dopo aver chiuso il colpo Patrik Schick con la benedizione di Massimo Ferrero.

Schick va alla Juventus. La Roma? Cacciasse i denari. Pallotta lo ha chiesto, ma non ha il cash. Senza soldi non si canta messa!

Le attenzioni adesso si sposteranno tutte verso la finale di Cardiff, con i bianconeri che in caso di vittoria sul Real Madrid potranno festeggiare un triplete ormai divenuto il fulcro dei pensieri di squadra, dirigenti e tifosi. Successivamente - vittoria o sconfitta che sia - si penserà alla campagna di rafforzamento, con Beppe Marotta e Fabio Paratici già al lavoro per regalare a Massimiliano Allegri ulteriori rinforzi utili ad allargare ancor di più il gap con le concorrenti italiane, riducendo nel contempo quello con i pochi top club europei più completi in termini di organico. Importanza fondamentale avrà il potenziamento delle seconde linee, con l'operazione Schick che andrebbe interpretata proprio in quest'ottica.