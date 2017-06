Il ricorso dei Colchoneros non è stato accolto dal Tribunale di Losanna: nella sessione estiva non potrà effettuare operazioni di mercato in entrata.

893 condivisioni 1 stella

11 ore fa di Marco Ercole

Il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna ha confermato il blocco del calciomercato per l'Atletico Madrid per due sessioni di mercato (una già scontata). Il ricorso dei Colchoneros non è stato accolto e così la società non potrà effettuare operazioni in entrata nemmeno nella sessione estiva. La decisione del Comitato di controllo disciplinare della FIFA è stata ratificata dal TAS, revocando così il ricorso per le irregolarità riscontrate nel tesseramento di calciatori minorenni.

L'Atletico Madrid non potrà operare così sul calciomercato in entrata fino alla prossima sessione di mercato invernale e in quella attuale potrà solamente far rientrare alla base i calciatori attualmente in prestito come Vietto, Kranevitter, Diogo Jota e così via. Nessun limite invece per le cessioni, con un occhio particolare ovviamente alla situazione di Griezmann.

Anche il Real Madrid era stato sospeso per lo stesso motivo, ma a differenza dei Colchoneros il suo appello è stato accolto in parte, limitando così la sanzione solo a una finestra, quella invernale già trascorsa. Anche per questo l'Atletico Madrid era molto fiducioso del fatto che il TAS gli accorciasse la pena entro il 1° giugno, ma la sentenza adesso dovrà far rivedere al club tutti i suoi piani e strategie in ottica della preparazione della prossima stagione.

Atletico Madrid, il blocco al calciomercato è confermato. Griezmann ora può restare

Calciomercato Atletico Madrid, blocco confermato

E il discorso di revisione della strategia vale sia in entrata che in uscita, perché una squadra che nelle ultime 4 edizioni della Champions League è arrivata due volte in finale e una semifinale, non può certo pensare di vendere i propri pezzi pregiati senza avere la possibilità di rimpiazzarli adeguatamente. Così si complica inevitabilmente la situazione di Antoine Griezmann, secondo i rumors di calciomercato promesso sposo del Manchester United, che adesso potrebbe essere gioco forza confermato nella rosa di partenza dell'Atletico Madrid.

Il club ne dovrà certamente parlare con Griezmann. In ogni caso, ha già tranquillizzato sul suo sito internet ufficiale i proprio tifosi:

Avevamo pianificato due strategie diverse, con o senza questo blocco. Da adesso sposteremo le nostre operazioni di qualche mese, dal 1° gennaio, quando scadrà il divieto nei nostri confronti. Abbiamo piena fiducia nella nostra rosa attuale, con il quale abbiamo ottenuto la qualificazione diretta alla Champions League per il quinto anno di fila e raggiunto le semifinali della stessa competizione, nonché della Coppa del Re. Il club, lo staff tecnico e i giocatori si impegnano nel continuare a competere allo stesso livello anche la prossima stagione, nonostante questa decisione evidentemente dannosa.

All'interno del comunicato, infatti, viene anche espresso il proprio giudizio negativo sulla decisione del TAS: