I Lancieri annunciano il grande ex, che aveva salutato Amsterdam nel 2009: dopo l'addio allo Schalke 04, l'attaccante olandese ha firmato per un anno.

7 ore fa di Stefano Fiori

Don't call it "minestra riscaldata". Il ritorno di Klaas-Jan Huntelaar all'Ajax è uno di quegli annunci che scatenano la fantasia e le lacrime dei tifosi più nostalgici. I Lancieri hanno ufficializzato l'accordo con l'attaccante olandese, che a fine campionato aveva salutato lo Schalke 04. Il classe 1983 ha firmato un anno di contratto, fino al 30 giugno 2018. Il figliol prodigo torna così ad Amsterdam a distanza di otto anni e mezzo dalla sua cessione al Real Madrid.

È un colpo di calciomercato che i vicecampioni dell'Europa League hanno voluto proclamare in grande stile: "Welcome Back", recita il post celebrativo su Facebook, insieme a un video con i gol più belli realizzati dal Cacciatore in maglia biancorossa.

Inserirli tutti, sarebbe stato impossibile: nei tre anni in cui ha giocato all'Amsterdam Arena (dal gennaio 2006 al gennaio 2009), Huntelaar ha messo a segno qualcosa come 80 reti in 104 gare di Eredivisie, 105 centri totali in appena 136 partite ufficiali. Un rendimento eccezionale, che attirò le mire del Real: nonostante i 27 milioni spesi dai blancos, il bomber orange rimase a Madrid solamente sei mesi, prima di tentare l'avventura al Milan.

Anche in Italia, The Hunter trovò modesta fortuna: appena 7 gol in 30 apparizioni. Per lui, poi, il riscatto in Bundesliga: nel 2010 si aprono le porte dello Schalke 04. Sette stagioni in Germania, condite da 126 reti in quella che rimane la sua esperienza più lunga con una sola squadra. Terminato il contratto con i Knappen, ecco ora il ritorno a casa:

Non è un segreto che l'Ajax sia il mio club, sono felicissimo. Il mio ruolo qui è chiaro, la scorsa stagione sono state affrontare quasi 60 partite ufficiali con una sola punta. Sono sicuro che avrò il mio spazio. Mi sento assolutamente in forma e non vedo l'ora che cominci la preparazione.

Queste le parole scelte da Huntelaar per (ri)presentarsi nel suo nuovo-vecchio club. Dove ha vinto due Coppe d'Olanda e due Supercoppe, ma non il campionato:

Ho vinto diversi trofei, ma non il titolo. È il nostro obiettivo.

Ad accogliere il primo, grande obiettivo di calciomercato, ci ha pensato il direttore sportivo dei Lancieri Marc Overmars:

Sono contento che abbia scelto noi. Bertrand Traoré tornerà al Chelsea e in rosa abbiamo bisogno di due ottimi attaccanti. Kasper Dolberg è la nostra punta titolare, ma sono sicuro che Klaas-Jan avrà un ruolo fondamentale qui da noi.

L'appello per il vecchio cacciatore di gol, insomma, è chiaro: aiutaci a crescere e a far crescere un talento come Dolberg. Chissà quante volte il 19enne danese ha preso spunto dalle movenze e dalla freddezza sotto porta del suo nuovo compagno di squadra. Il calciomercato deve ancora iniziare, ma l'Ajax si gode già il ritorno del figliol prodigo.