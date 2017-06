Nell'attentato Bartra si è rotto il braccio. Tornato in campo in tempo per vincere la Coppa di Germania, racconta quei momenti di puro panico vissuti in quel bus.

4 ore fa di Elmar Bergonzini

Minuti lunghissimi. Con la paura continua che potesse finire tutto nel giro di pochi secondi. Ansia, angoscia, frustrazione. Perché non si sapeva cosa stesse succedendo. Marc Bartra racconta quel maledetto 11 aprile, giorno in cui un pazzo ha fatto esplodere tre ordigni contro il bus del Borussia Dortmund con l’intenzione di uccidere.

Il piano era quello di guadagnare in borsa dalla morte dei giocatori del Borussia Dortmund. Per fortuna le testine di metallo immesse negli ordigni non sono state fatali. Ma Bartra in quell’attentato si è rotto il braccio. Ora, in un’intervista rilasciata a Sky Deutschland così come durante il talk show spagnolo El Hormiguero, racconta quei momenti di terrore puro.

Dopo la rottura del radio, Bartra è riuscito a tornare giusto in tempo per l’ultima partita di campionato, che il Borussia Dortmund ha vinto contro il Werder Brema in rimonta assicurandosi il terzo posto in Bundesliga e, di conseguenza, la partecipazione alla prossima fase a gironi della Champions League. Fisicamente è guarito, mentalmente la ferita, lo spavento, non si cicatrizzeranno mai.

Borussia Dortmund, Bartra racconta i momenti dell’attentato

La squadra era appena salita sul bus che era diretto al Signal Iduna Park: il Borussia Dortmund avrebbe dovuto giocare l’andata dei quarti di finale con il Monaco. Proprio nel momento in cui ci si comincia a concentrare esclusivamente sulla partita ci sono state le tre esplosioni. Erano le 19:16, in quel momento Sergej W. azionava gli ordigni. Bartra quel momento non lo dimenticherà mai:

Ero al cellulare all’improvviso c’era fumo ovunque. Faceva un caldo tremendo, specie in faccia. Il cellulare mi cadde dalla mano, pensai di esser stato colpito da uno sparo. Sul volto dei miei compagni c’era la paura. Avevo molta paura, così come tutti gli altri. Non sapevamo cosa fosse successo, non sapevamo se potesse succedere ancora.

In quel momento i giocatori del Borussia Dortmund erano tutti in preda al panico. D'istinto si sono tutti buttati a terra, pur con la sensazione di non essere ancora in salvo. Specie Bartra che, raggiunto da una testina di mettallo, aveva il braccio rotto.

Volevo addormentarmi. La nostra fisioterapista (Swantje Thomssen, ndr) mi schiaffeggiò in faccia. Piangeva, ma urlando mi diceva di non addormentarmi. Capii che se avessi chiuso gli occhi forse non li avrei più riaperti. Cominciai a pensare a mia figlia e alla mia fidanzata. Mi imposi di restare cosciente: sapevo che avevano ancora bisogno di me. Ho perso molto sangue, ma quando finalmente è arrivata l’ambulanza mi sono detto che se anche mi avessero dovuto amputare il braccio l’importante era che fossi vivo.

Anche se nessun altro giocatore del Borussia Dortmund è rimasto ferito, quanto successo aveva inevitabilmente scioccato tutti. Per questo Bartra ammette di essere stato sorpreso quando è venuto a sapere che la Uefa aveva fissato il recupero della partita per il giorno dopo l’attentato.

Non auguro a nessuno il dolore che abbiamo provato, nemmeno alla persona più cattiva del mondo. Nessuno può capire cosa abbiamo vissuto. Tutti i miei compagni sono degli eroi per me.

Comprensibilmente Bartra ancora oggi non riesce a perdonare l’attentatore. L’uomo che ha cercato di levargli la vita e di strapparlo alla figlia: