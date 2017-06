Il successore di Luis Enrique blinda Iniesta, riparte da Messi e assicura: "La più grande sfida della mia carriera, voglio ripagare la fiducia".

3 ore fa di Luca Guerra

Alle spalle quattro stagioni sulla panchina dell’Athletic Bilbao, nel cuore e nell’immediato presente il Barcellona, un’occasione irrinunciabile. Camicia chiara, pantalone scuro e un sorriso che lasciava trapelare un pizzico di emozione. Così Ernesto Valverde si è presentato nella prima conferenza stampa da allenatore blaugrana.

Accompagnato dal presidente Josep Maria Bartomeu, Valverde ha rilasciato le prime dichiarazioni da allenatore del Barcellona. Per prendere il posto di Luis Enrique, che ha salutato Suarez e compagni dopo un triennio, il “Txingurri” ha fatto ritorno in Catalogna a 17 anni dalla sua ultima esperienza da calciatore al Camp Nou, firmando un contratto biennale con opzione di rinnovo per il terzo anno.

Fare meglio del suo predecessore non sarà semplice per Valverde: nonostante l’eliminazione dalla Champions League nei quarti di finale per mano della Juventus e il secondo posto nella Liga alle spalle del Real Madrid, Luis Enrique ha conquistato 9 trofei complessivi in tre anni sulla panchina del Barcellona, centrando anche il triplete nella stagione 2014/2015. Anche per questo, dopo le fotografie di rito sul palco e sul prato del Camp Nou, il nuovo allenatore del Barcellona ha preferito subito mettere in chiaro la sua idea di calcio:

I miei predecessori hanno ottenuto grandi risultati, so di affrontare una grande sfida. Voglio una squadra che faccia divertire e raggiunga importanti traguardi.

🔊 Valverde: "Luis Enrique is a high quality coach, he has achieved great things here" #FCBlive pic.twitter.com/ROm3vVbFPy — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 1, 2017

Valverde: "Barcellona, la più grande sfida della mia carriera"

Già nel 2012, le strade di Valverde e del Barcellona furono molto vicine. Guardiola, al momento del suo addio, aveva indicato il suo nome come successore, ma la scelta virò sullo sfortunato Villanova e successivamente sul Tata Martino. Oggi si è finalmente consumato il matrimonio tanto atteso.

Ernesto Valverde, nuovo allenatore del Barcellona

Valverde si troverà così alla guida di una formazione ancora nell'élite del calcio mondiale, ma attraversata da un intenso cambiamento generazionale. Per l'allenatore classe 1964, fresco di settimo posto con l'Athletic Bilbao, club con il quale stava però rischiando la sosta in una poco sfidante comfort zone, non ci sono dubbi sulla bontà dell'opportunità professionale:

Tornare a far parte del Barcellona è un grande privilegio. E' senza dubbio una delle migliori sfide della mia carriera, ho sentito tanta fiducia: ora devo ripagarla con i risultati.

Cruyff, Irureta, Heynckes e Clemente. Il poker di maestri dai quali Valverde ha imparato di più in carriera è presto servito. Così, a una delle panchine più ambite del pianeta Valverde non arriva certo da esordiente, come avvenne a Guardiola nel 2008 o come outsider alla Luis Enrique. Nel suo curriculum ci sono la finale di Coppa UEFA con l’Espanyol nel 2007 e la Supercoppa spagnola del 2015, e i 3 campionati e le 2 Coppe di Grecia conquistati con l'Olympiakos tra il 2008 e il 2012.

🔊 Valverde: "In my career as a player I had great coaches: Cruyff, Irureta, Heynckes, Clemente...You always take something from each one" pic.twitter.com/2klnBmHq9Q — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 1, 2017

Iniesta blindato, Messi faro: il Barcellona di Valverde riparte da loro

Con la nuova stagione distante appena un mese, quando sarà tempo di avviare la preparazione estiva, Valverde non ha evaso domande riguardanti i calciatori in rosa: fari puntati su Andrés Iniesta, bandiera del Barcellona. In squadra da una vita, Iniesta ha un contratto in scadenza nel giugno 2018 e 30 trofei conquistati con i colori blaugrana cuciti addosso. Esempio per tutti, dal quale ripartire:

Iniesta è un giocatore importantissimo per noi, ma preferisco parlarne direttamente con lui. Può ancora dare molto in campo a tutti noi.

Lionel Messi festeggia con Luis Suarez la Coppa di Spagna 2017: Valverde riparte dal suo numero 10

Parole che sanno di conferma per Iniesta, che non aveva escluso negli scorsi giorni un addio. Una certezza c'è: anche nel Barcellona targato Valverde, la punta di diamante sarà Lionel Messi. Parola dello stesso allenatore:

È un'occasione unica poter allenare un calciatore come Leo, è il migliore che abbia mai visto. Non ho mai visto un giocatore migliore di lui. Sembra sempre raggiungere un livello insuperabile, ma nella partita successiva riesce a sorprenderti ancora.

Il tiki-taka, da queste parti, è un mantra. Sul piano tattico Valverde sa di doversi adattare allo stile di gioco del Barcellona, ma è indubbio che alcune delle idee viste nel 4-2-3-1 del quadriennio di Bilbao faranno parte dei nuovi schemi di Suarez e soci. L’allenatore, però, va oltre i numeri: come avveniva in campo, non teme le pressioni. Un concetto ribadito più volte nel corso della conferenza stampa, che lo accompagnerà per tutta la sua esperienza. Quella nella quale il Barcellona sarà chiamato a migliorare il rendimento della stagione 2016/2017, archiviata con la vittoria in Coppa del Re.