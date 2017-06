A margine di un evento promozionale a Pechino, l'argentino commenta la scelta del nuovo tecnico catalano: "Avremo modo di confrontarci".

di Marco Ercole

Si è appena tenuta la conferenza stampa di presentazione della nuova guida del Barcellona, Ernesto Valverde. Nel corso di questa, ovviamente è stato toccato più volte l'argomento Messi, sul quale l'allenatore si è dichiarato fiducioso in ottica del suo rinnovo con il club blaugrana.

Il 57esimo tecnico della storia del club catalano, si è poi detto entusiasta di poter lavorare con colui che reputa il miglior giocatore di sempre e non vede l'ora di poter condividere con lui lo spogliatoio e il campo di allenamento.

Dalle parole di Valverde, insomma, emerge un cauto ottimismo in vista del potenziale prolungamento del contratto di Messi, un punto di partenza fondamentale per iniziare al meglio questa nuova avventura sulla panchina del Barcellona. E dall'altra parte del mondo, in Cina per la precisione, anche l'argentino lancia segnali positivi in vista della loro futura collaborazione.

Barcellona, Messi su Valverde

Leo Messi all'evento promozionale a Pechino

La stella del Barcellona si trova attualmente a Pechino per presenziare un evento promozionale, un'occasione che gli ha consentito di spendere le sue prime parole per l'arrivo di Valverde sulla panchina blaugrana:

Conosco Ernesto Valverde perché l'ho affrontato, ma non so quale sia il suo metodo di lavoro. Nelle prossime settimane, comunque, avremo certamente modo di conoscerci.

Le parole di Messi non sono certo quelle di un calciatore che sembra essere in procinto di andarsene. E successivamente parla anche delle ambizioni future del club, dando per scontato di farne parte:

Noi puntiamo a vincere tutto, è sempre così. E anche la prossima stagione ci proveremo.

Valverde è appena arrivato al Barcellona. Ma a sentire queste parole, avrà comunque già tirato il primo sospiro di sollievo.