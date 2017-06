Il manager ha firmato un biennale da 16 milioni di sterline complessive: l'obiettivo del club è tornare a competere per la vittoria della Premier League.

Ha sorpreso tutti ancora una volta, Arsène Wenger. Anche se parlare di sorpresa per un manager che da 21 anni siede sulla panchina della stessa squadra, l'Arsenal, sembra un po' un controsenso. Il suo rinnovo con i Gunners fino al 2019 ha posto fine alle speculazioni degli ultimi mesi riguardo un presunto divorzio alla fine della stagione appena conclusa, con la storica vittoria della 13esima FA Cup del club, in finale contro il Chelsea di Conte.

Un successo importantissimo, che però non cancella i risultati negativi di un'annata nella quale la squadra non è mai stata in corsa per la vittoria della Premier League e ha concluso con la prima clamorosa mancata qualificazione alla prossima Champions League, come mai era successo negli ultimi 20 anni.

Nonostante questo e le continue critiche da parte dei tifosi che a più riprese hanno chiesto il suo allontanamento, il buon Wenger è riuscito anche questa volta e restare ben saldo sulla panchina dell'Arsenal, una "sua proprietà" ormai dal 1996. La sua longevità calcistica da manager, seconda solo a quella di Sir Alex Ferguson con il Manchester United, continuerà per almeno altre due stagioni, nelle quali guadagnerà complessivamente 16 milioni di sterline (poco più di 18 milioni di euro).

La dirigenza dell'Arsenal ha valutato tutto, anche il fatto che per la prima volta nel corso della gestione Wenger sia arrivato fuori dalle prime 4 squadre in classifica della Premier League (vinta tre volte). La volontà era comunque quella di ripartire da Arsène, come spiegato poi dal presidente Stan Kroenke e il capo esecutivo Ivan Gazidis subito dopo il rinnovo:

La nostra ambizione è vincere la Premier League a i maggiori trofei in Europa. Questo è quello che tifosi, giocatori, staff, manager e dirigenza si aspettano.

Lo stesso tecnico, poi, ha mandato un pensiero ai tifosi:

Il messaggio che mando ai tifosi è di essere di aiuto. Cerchiamo di sostenere insieme i giocatori, il club, dando tutti il nostro meglio per arrivare a livello che vogliamo.

Ozil e Sanchez i primi nodi

Alexis Sanchez e Mesut Ozil, entrambi in scadenza a giugno 2018

Dopo aver sistemato subito dopo la fine della stagione il discorso allenatore, ora l'Arsenal dovrà concentrarsi sul processo di rifondazione verso il quale sembra andare incontro. Wenger sarà infatti costretto agli straordinari, visto che sono ben 12 i giocatori attualmente in scadenza di contratto entro un anno. Le situazioni più urgenti da risolvere sono quelle di Santi Cazorla e Yaya Sanogo, dal momento che entrambi si svincoleranno automaticamente il prossimo 30 giugno.

Ma quelle più importanti riguardano certamente gli altri 10 calciatori dell'Arsenal con il contratto fino a giugno 2018. Si tratta di Sanchez, Ozil, Ramsey, Oxlade-Chamberlain, Gibbs, Mertesaker, Jenkinson, Wilshere, Campbell e Szczesny. Inutile sottolineare come siano i primi due quelli che abbiano la priorità assoluta, più che altro per gli investimenti che a suo tempo sono stati fatti per portarli a Londra.

Mesut Ozil è ancora il giocatore più costoso della storia del club con i 45 milioni (più altri 5 di bonus) versati nelle casse del Real Madrid, mentre per Alexis Sanchez ne erano stati spesi altri 40, per la felicità del Barcellona. Entrambi per rinnovare hanno chiesto che i loro contratti arrivassero a toccare le 350mila sterline a settimana (400mila euro), a fronte delle 140mila attuali. I negoziati sono partiti, ma il rischio che entrambi possano rifiutare le controproposte di Wenger è concreto. E se così fosse, pur di non perderli a zero, il manager francese sarebbe praticamente obbligato a cederli nella prossima sessione di mercato. Non proprio il modo migliore per iniziare la nuova stagione.