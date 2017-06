A luglio compirà 34 anni, ma il centrocampista ha vissuto una stagione super: "Dopo Totti, il mio addio sarebbe stata una grande mazzata". Accordo fino al 2019.

un giorno fa di Francesco Bizzarri

Roma solo sorrisi per il nuovo capitano: Stop alle lacrime per Francesco Totti , ora in casasolo sorrisi per il nuovo capitano: Daniele De Rossi . Il centrocampista, nella giornata di oggi, ha rinnovato il proprio contratto con i giallorossi. Un accordo già stipulato da tempo ma reso pubblico solo adesso per rispetto dell’addio del 'Pupone’.

De Rossi continua così a vestire la maglia giallorossa. Rinnovo per altri due anni, fino al 2019. Quei colori ce li ha tatuati addosso, ora sogna un giorno di dare l’addio proprio come il suo amico Totti.

Di ritiro però non se ne parla per niente. Quest’anno ha vissuto una delle migliori stagioni, macinando chilometri su chilometri, sempre presente. De Rossi e la Roma sarà un matrimonio che andrà avanti ancora. Nessuna festa di addio, solo brindisi per la firma.

Roma, De Rossi in gol nella gara contro il Genoa

Roma, De Rossi ha firmato il rinnovo

Ho firmato, l’accordo c’era da tempo. Domenica non ne ho voluto parlare per rispetto a un’altra storia che stava finendo o che forse non finirà mai. Spero che i tifosi dopo le lacrime ci stiano vicini, anche se l’addio di Totti fa male a tutti. Io ci ho pensato, sapete? Dopo Francesco non potevo andarmene anche io, sarebbe stata una mazzata troppo grande.