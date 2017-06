L'omaggio per il gallese, che si prepara alla finale di Champions League nella sua Cardiff, è arrivato dallo stesso scultore che ha dato vita al busto di CR7.

Eh sì, di nuovo lui. Dopo aver presentato a Madeira il busto di bronzo in onore di Cristiano Ronaldo, lo scultore spagnolo Emanuel Santos ha dato vita a una nuova opera con protagonista un altro giocatore del Real Madrid. Nelle scorse ore è stata rivelata al pubblico la statua realizzata in onore di Gareth Bale, che farà base all'aeroporto di Cardiff, la città natale dell'ala gallese e anche luogo della finale di Champions League del prossimo 3 giugno.

Nonostante lo scultore non abbia ancora potuto parlare direttamente con il giocatore, grazie anche al finanziamento di 25 mila sterline fornito dall'agenzia di scommesse Paddy Power, ha pensato bene di portare a termine il suo lavoro e di presentare quella che lui stesso ha definito la sua opera più bella mai realizzata finora.

Busto a Gareth Bale, lo scultore spiega: "La gente non capisce nulla..."

Le polemiche di tifosi e stampa successive alla presentazione del busto di Cristiano Ronaldo (secondo molti troppo diverso dalla reale fisionomia del portoghese) non sembrano aver minimamente toccato il signor Santos, che in una recente intervista ha spiegato il perché le critiche della gente lo abbiano lasciato indifferente e quali siano le reali difficoltà del suo lavoro:

Ogni tanto mi sveglio alla mattina e devo pizzicarmi per realizzare di essere nella realtà. Sono davvero orgoglioso di quello che ho fatto e che sto facendo e sono certo che lo sarà anche Bale. Lui è un giocatore fantastico e avrà la possibilità di giocare la finale di Champions League nella sua città. La gente crede sia facile realizzare una statua perché basta ricopiarla da una foto, ma ci sono tantissime cose da considerare, come ad esempio le espressioni, per questo non do retta a chi mi critica senza conoscere il mio lavoro.

Santos, che fino a qualche mese fa era dipendente di una ditta di pulizie che operava presso l'aeroporto di Madrid, si è ritrovato all'improvviso proiettato in una realtà non sua, tanto da ammettere di non essere pienamente consapevole di quello che gli sta accadendo.

Ogni tanto la gente mi ferma per strada e dice: "Guarda, è quello che ha fatto la statua di Ronaldo". Io semplicemente non ci posso credere. In questa mia ultima opera ci ho messo davvero tutto me stesso, per questo la preferisco a quella precedente. Quando la tua passione diventa il tuo lavoro non c'è niente che possa fermarti. Non vedo l'ora che arrivi questo weekend.

Nel frattempo Gareth Bale si prepara a scendere in campo dal 1' nella finale di sabato contro la Juventus. Nonostante non abbia totalmente recuperato dopo l'infortunio, la voglia di giocare davanti alla propria gente è talmente tanta che non sarà qualche acciacco o la sua precaria condizione fisica a fermarlo.