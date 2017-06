Tavecchio ha individuato nell'ex capitano del Milan il successore dell'attuale team manager della Nazionale.

un giorno fa di Vinicio Marchetti

L'ex capitano del Milan e della Nazionale, Paolo Maldini, è pronto a prendere il posto di Oriali come nuovo team manager azzurro. Questa, stando a quanto affermano le indiscrezioni provenienti da Sky Sport, è la volontà della FIGC.

L'attuale team manager, Lele Oriali, infatti, esaurirà il proprio compito al termine dell'Europeo Under 21. Successivamente, con grande probabilità, tornerà all'Inter.

Con l'addio del campione del mondo 1982, Carlo Tavecchio ha subito pensato alla bandiera rossonera. Adesso, si attende la risposta di Paolo Maldini. Se l'accordo si concretizzasse, sarebbe il primo incarico ufficiale in una squadra di calcio per l'ex difensore milanista.

Non sarà facile fare meglio di Oriali

Se, come tutto lascia presagire, Paolo Maldini sarà il nuovo team manager della Nazionale, non sarà facile, per lui, fare meglio di Lele Oriali. L'ex mediano dell'Inter, infatti, è stato fondamentale, soprattutto accanto ad Antonio Conte. È riuscito a mantenere gli equilibri e a difendere il commissario tecnico e la squadra da tutte le problematiche esterne esattamente come faceva in campo quando era giocatore. Davanti ai microfoni dei giornalisti, ha saputo porsi con professionalità e competenza.

La Federcalcio ha scelto Maldini per puntare in alto

Dopo un lavoro così ben fatto, la Federcalcio aveva la necessità di puntare in alto. Occorreva un nome illustre ed esperto. Qualcuno che avesse scritto pagine importanti del calcio italiano e internazionale. La scelta è immediatamente caduta su Paolo Maldini, 126 presente e 7 gol con la maglia della Nazionale. Un totem per gli attuali giocatori azzurri cresciuti nel mito del capitano di tante battaglie.