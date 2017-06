I Warriors hanno voglia di vendicare la sconfitta dell’anno scorso per chi c’era e per chi come Kevin Durant brama un titolo NBA dalla sconfitta del 2012…contro James.

di Simone Mazzola

Draymond Green dopo la sconfitta nella scorsa stagione e l’ammissione di merito a Lebron James con la famosa storia della fuga in spogliatoio con ritorno al campo per l’abbraccio di rito, aveva chiesto a gran voce di riavere i Cavs in finale per annientarli.

Ora è stato accontentato, anche perché in cuor suo sa di doversi far perdonare quella squalifica in gara 5 che probabilmente è costato l’anello ai suoi.

È certo che lui, già competitivo per natura, metterà ancora più mostarda nel suo panino targato NBA Finals, anche se il succo della questione rimane lo stesso: pur con l’enorme talento a disposizione Green rimane il barometro di questo gruppo e saprà convogliare quelle emozioni in produttività?

Questa volta i Warriors hanno l’arma Durant in più, che al momento è anche davanti a LeBron James per punti segnati di media nei playoffs con 28.4 (James si ferma a 28.3). KD ha mostrato segni di insofferenza nell’ultimo periodo rispondendo ai media in modo piccato prima sulla questione della combattività di questi playoffs dell’ovest e poi sulla sua scelta di lasciare OKC sostanzialmente indebolendo ogni credibile avversaria dei Warriors. Si è già trovato davanti LeBron James in una finale nel 2012 quando con gli ex amici Harden e Westbrook era andato a un passo dal titolo. Quella sconfitta è rimasta nel cuore con l’impossibilità di rivincita che arriva ora, con presupposti diversi e forse anche con meno soddisfazione generale intorno a lui n caso di titolo. È passata molta acqua mediatica sotto i suoi ponti dal “the real MVP” verso mamma Wanda.

Curry e le persone chiave prima del Baby-faced assasin

È appena uscito un libro sull’incredibile escalation di successo avuta da Steph Curry ad opera di Marcus Thompson (Golden: The Miraculous Rise of Steph Curry) che sta avendo molto successo, soprattutto per far comprendere al mondo come l’ascesa del due volte MVP abbia radici lontane e soprattutto si basi su lavoro quotidiano e palestra lontane dagli occhi di tutti. Nonostante la sua notorietà e il suo successo, Steph è molto legato a due persone del proprio passato che gli hanno trasmesso i veri valori della vita che poi lui ha trasposto nel basket.

Queste due figure sono Shonn Brown e Chad Fair due insegnanti: il primo sul campo da basket nella Charlotte Christian School e l’altro in teatro.

Brown è il coach che gli ha tramandato alcune sfaccettature della pallacanestro, ma soprattutto la bravura nell'essere leader e sacrificarsi per il gruppo:

La sua capacità di sacrificio per gli altri è evidente anche ai Warriors vedendo quanto poco si parli del rapporto tra il suo salario e le prestazioni. Ha sempre avuto questo spirito, bisognava solo scovarlo. (Shonn Brown)

Anche l’insegnante di teatro Fair ha aiutato Steph a selezionare le persone di cui fidarsi, proprio partendo dalla propria esperienza. Entrando nella sua nuova classe a Charlotte si era prefissato l’obiettivo di capire quali dei ragazzi sarebbero stati con lui, chi no e chi avrebbe potuto portare dalla sua parte nella terra di mezzo.

Steph è sempre stato in grado di porre le persone in due categorie e lo deve a Fair con cui ha condiviso anche un recente photoshooting per Teachers Count. Quando si dice che i personaggi famosi non dimenticano le proprie origini, pensare a Curry che fa clinic nella scuola di Brown e lo fa allenare nei suoi campus è uno dei più chiari esempi.

Mike Brown e l’altra parte della barricata NBA

La situazione di salute di Steve Kerr è ancora lontana dall’essere risolta e al momento il coach dei Warriors sarà Mike Brown.

Questa sarà una delle storie nella storia di queste NBA Finals, infatti si troverà di fronte ai “suoi” Cleveland Cavaliers che in due occasioni lo hanno visto in panchina a guidare proprio LeBron James e Kyrie Irving con qualche difficoltà relazionale.

Brown rimane l’allenatore con la miglior percentuale di vittorie nella storia dei Cavs con 272-138, di poco sotto a quella di Blatt che ha un campione sensibilmente minore di partite, ma non c’è rimpianto né rivalsa nel cuore di Brown che ricorda quel periodo come grandioso:

Abbiamo passato anni splendidi. Avevo l’impressione di aiutare LeBron a crescere e che lui facesse lo stesso con me (all’epoca era un allenatore esordiente uscito dalla bottega Spurs ndr). Stavamo crescendo, LeBron era giovane, ma ci mancava una seconda opzione offensiva che potesse aiutarlo con continuità. Da qui sono arrivate le due eliminazioni contro i Celtics e i Magic che lo hanno portato altrove.

Ben diverso fu il rapporto con Kyrie Irving, al quale ha provato a inculcare il DNA difensivo, che all’epoca interessava ben poco alla stella ex Duke. Brown era sicuro che una volta compreso questo, per lui il cielo sarebbe stato il limite, ma purtroppo il momento è arrivatotroppo tardi e ora dovrà trovare un modo per contenerlo, avendo negli occhi quella tripla che ha deciso le scorse Finals.