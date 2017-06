Dybala: "Io al Real Madrid? Vedremo"

Quella rilasciata ieri da Paulo Dybala ai microfoni di El Chiringuito è un'intervista che potrebbe essere destinata a lasciare il segno. Alla domanda dell'intervistatrice su come vede un possibile interessamento del Real Madrid nei suoi confronti, il giocatore non ha dato esattamente la risposta che Allegri e Marotta si sarebbero aspettati, soprattutto alla vigilia della finale di Champions League di sabato fra la sua Juventus e il Real Madrid.

L'attaccante argentino, si sa, è uno dei pezzi più pregiati del calciomercato, anche se il club non sembra avere alcuna intenzione di cederlo, tanto da aver respinto recentemente un'offerta proprio di Florentino Perez che, secondo fonti spagnole, comprendeva James e Morata e forse persino un conguaglio in denaro.

Tanta roba, certo, ma il club di Andrea Agnelli ha detto no grazie, Paulo sta bene da noi e ce lo teniamo. Effettivamente Dybala, che ha rinnovato con i bianconeri nel marzo scorso e ora ha un contratto che scade nel 2022, non aveva mai dato quei cenni d'insofferenza ai quali Florentino è bravissimo ad aggrapparsi e virare a proprio favore.

Paulo Dybala in azione

Dybala sbarca in Qatar per la Supercoppa italiana

Ma la risposta di Dybala al Chiringuito assomiglia tanto a un primo scricchiolio nel suo rapporto col club:

In questo momento penso solo alla finale. Quello che capiterà dopo... non so, vedremo quello che succederà. Adesso penso solo alla Juventus e alla partita di sabato.