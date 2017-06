I Red Devils sono convinti di poter trattenere il portiere nonostante l'interesse dei Blancos, grazie anche alla qualificazione alla prossima Champions League.

Il futuro di David De Gea potrebbe essere ancora al Manchester United. Il portiere spagnolo è da anni un obiettivo di calciomercato del Real Madrid che questa estate farà probabilmente un'offerta molto importante ai Red Devils per lui.

Ma gli inglesi sarebbero intenzionati a resistere a qualsiasi proposta dei Campioni d'Europa in carica per trattenere De Gea in Inghilterra. La qualificazione in Champions League del Manchester United, conquistata con la vittoria dell'Europa League, potrebbe essere un fattore fondamentale per convincere l'estremo difensore a restare.

Il Real Madrid però non ha intenzione di arrendersi e nella prossima sessione di calciomercato è pronto a mettere sul piatto una cifra altissima, che renderebbe il classe '92 il portiere più pagato della storia del calcio.

Nel 2015, De Gea fu vicinissimo a vestire la maglia del Real Madrid ma la trattativa saltò all'ultimo momento. La squadra di Florentino Perez però non ha mai mollato la presa e secondo le indiscrezioni, per il portiere potrebbe arrivare un'offerta di 75 milioni di euro.

Per i media inglesi però, il Manchester United non avrebbe intenzione di lasciarlo partire: rispetto a due anni fa, quando il mancato arrivo in Spagna non fu ben digerito da De Gea, lo spagnolo sarebbe più convinto di rimanere in Inghilterra. Sky Sport News ha chiarito che il portiere sia contento di poter giocare la Champions League l'anno prossimo e che la presenza di Mourinho in panchina sia una per lui garanzia delle ambizioni della squadra, che in estate farà sicuramente un calciomercato di altissimo livello.

Inoltre il suo contratto scadrà fra due anni, con un'opzione per prolungarlo di altri 12 mesi, e questo mette il Manchester United in una posizione molto più vantaggiosa nella trattativa rispetto a quella del 2015. Il Real Madrid ha spesso dimostrato di essere una tentazione troppo grande a cui resistere per molti giocatori, ma in questo caso i Red Devils vogliono tenere il loro estremo difensore. Anche di fronte ad un'offerta da capogiro.