L'argentino della Lazio è ormai a un passo dal trasferimento in rossonero. E il Milan non si fermerà a lui: si punta anche su Tolisso. Per l'attacco Morata.

1925 condivisioni 4 stelle

un giorno fa di Elmar Bergonzini

Un Milan sempre più prezioso, sempre più ambizioso. In grado di vincere nell’immediato. L’obiettivo del calciomercato rossonero è questo. Non un nome nello specifico, si va più che altro a caccia di uno status. Perché il club deve tornare ad alzare trofei. E per farlo servono giocatori forti ed esperti, meglio ancora se conoscono il campionato italiano.

Dopo aver preso Musacchio, il Milan sta chiudendo per Kessie (che oggi si sottoporrà alla seconda parte delle visite mediche) e per Lucas Biglia. Forza fisica, esperienza, classe. Nel calciomercato rossonero c’è un po’ di tutto. Il centrocampista argentino, attuale capitano della Lazio, avrebbe deciso di lasciare la capitale proprio per le maggiori ambizioni dei milanesi.

L’accordo fra Milan e Lazio sarebbe già stato raggiunto: 18 milioni più quattro di bonus. Non pochi per un giocatore di 31 anni che e ha il contratto in scadenza nel 2018. Ma con Montolivo che ormai è ai margini del progetto serve un giocatore pronto. Serve Biglia, costi quel che costi. E in questa sessione di calciomercato i rossoneri faranno pochi conti.

Vota anche tu! Calciomercato Milan, Biglia è il nome giusto? Leggi di più tra 5 Annulla redirect Sì No Calciomercato Milan, Biglia è il nome giusto? Condividi



Calciomercato Milan, Biglia è a un passo

Oltre a Biglia però il Milan ha anche altri obiettivi. E non sono piste alternative ma strade parallele. L’idea sarebbe infatti di aprire il calciomercato con l’acquisto di Corentin Tolisso dal Lione oltre all’argentino biancoceleste. Il 22enne costerebbe fra i 35 e i 40 milioni. Cifra alta, quasi il doppio di quella che si sborserà per Biglia, ma giustificata dall’interessamento di molti dei maggiori club d’Europa.

Entro la fine del calciomercato il Milan prenderà anche un goleador. Ma Montella su questo è stato chiaro. Non vuole un uomo d’area di rigore, un bomber vecchia maniera, ma un attaccante che giochi di squadra. Anche perché i problemi avuti con Bacca in questa stagione sono evidenti. In cima alla lista dei desideri c’è Alvaro Morata: giovane, forte, vincente. Conosce già il campionato italiano, il che ovviamente è un vantaggio. Ma ci sono anche delle alternative: Belotti e Aubameyang, anche se il secondo sembra ormai destinato al Psg. Ma questo Milan può intrigarlo. Perché è sempre più prezioso, sempre più ambizioso. Proprio come lui.