L'ex centrocampista della Juve, suo compagno di squadra nel Cile, spinge per portare l'esterno dell'Arsenal in Baviera: "Per lui sarebbe una grande opportunità".

654 condivisioni 0 stelle

un giorno fa di Marco Ercole

La missione di Arturo Vidal è appena cominciata. Il centrocampista cileno del Bayern Monaco avrà due settimane di tempo per provare, tra un allenamento e l'altro, a convincere il suo compagno di squadra in Nazionale, Alexis Sanchez, a trasferirsi con lui in Baviera. Martedì è partito il ritiro della Roja in vista della preparazione per la Confederation Cup e i discorsi tra i due saranno sicuramente approfonditi.

Qualche settimane fa lo stesso Vidal aveva rivelato di essere stato contattato dai dirigenti del Bayern Monaco: l'obiettivo era quello di conoscere la sua opinione circa la possibilità di ingaggiare il suo connazionale dell'Arsenal nella prossima sessione di calciomercato.

La recensione di calciomercato era stata immediatamente positiva, consigliando anche di chiudere prima possibile l'operazione visto che sono tante le squadre interessate a Sanchez. Per l'ex centrocampista della Juventus, l'esterno d'attacco della nazionale cilena sarebbe perfetto come rinforzo del Bayern Monaco e allo stesso tempo in Baviera avrebbe la possibilità per fare il definitivo salto di qualità, dopo le esperienze con Barcellona e Arsenal.

Sanchez e Vidal insieme con la maglia della nazionale cilena

Calciomercato Bayern Monaco, Vidal "whatsappa" Sanchez

Dopo i consigli per gli acquisti alla dirigenza del Bayern Monaco, Vidal è andato anche oltre contattando direttamente Sanchez con dei messaggi su Whatsapp:

Gli ho detto che si tratta di una grande opportunità per lui, quella di giocare in una grande squadra. Se vuole competere con i migliori, deve andare nella squadra migliore.

Nelle scorse settimane erano già emerse alcune indiscrezioni riguardo un accordo tra Bayern Monaco e Arsenal, sulla base di circa 40 milioni di euro in vista della sessione di calciomercato estiva. Tutto però è stato rimandato per via della Confederations Cup a cui parteciperà il suo Cile.

Saranno dei giorni intensi per i calciatori cileni, di grande preparazione per questo appuntamento prestigioso. Ma tra un allenamento e l'altro, il Bayern Monaco potrà certamente contare sull'opera di convincimento di un prezioso alleato: Arturo Vidal.