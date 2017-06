Secondo Yahoo Sport France, il club tedesco avrebbe accettato l'offerta di 70 milioni di euro da parte di Al-Khelaifi. Adesso tocca all'attaccante gabonese.

un giorno fa di Antonio Gargano

Gli sceicchi arrivano in Germania per vedere ciò che ha da offrire la Ruhr, in particolare Dortmund. Il Paris Saint-Germain è pronto a sferrare l'attacco a Pierre-Emerick Aubameyang, attaccante del Borussia e capocannoniere della Bundesliga appena conclusa.

Stando a quanto riportato da Yahoo Sport France, il club di Nasser Al-Khelaifi avrebbe trovato l'accordo con i gialloneri per il trasferimento del centravanti gabonese, con il quale però c'è ancora da trovare l'intesa. Nelle casse del Westfalenstadion andrebbero circa 70 milioni di euro.

La mossa del PSG è finalizzata sia al ritorno sul trono di Francia, dopo che il Monaco ha interrotto la serie di quattro titoli consecutivi, sia ad una consacrazione europea non ancora raggiunta, soprattutto dopo la clamorosa eliminazione per mano del Barcellona negli ottavi di Champions. L'acquisto di Aubameyang può essere la soluzione a partire dalla prossima stagione.

Aubameyang verso il PSG, secondo i media francesi

Aubameyang, via da Dortmund per il PSG?

Trovato l'accordo tra le società, la palla passerebbe al diretto interessato. Sempre secondo i media francesi, l'ingaggio di Aubameyang dovrebbe aggirarsi intorno ai 10 milioni di euro a stagione, con un bonus di 6 milioni al momento della firma del contratto. Rimangono da limare alcuni dettagli, quando e se i due club confermeranno la trattativa.

Per l'attaccante del Borussia Dortmund, 31 gol in Bundesliga quest'anno e miglior marcatore davanti a Robert Lewandowski, il PSG rappresenterebbe un ritorno in Francia dopo l'esperienza al Saint-Étienne, l'ultima prima del trasferimento in Germania.