Il Galatasaray punta Carlos Bacca. La formazione turca sarebbe pronta ad offrire 7 milioni di euro per strappare il colombiano al Milan nel prossimo calciomercato.

7 ore fa di Massimiliano Rincione

Un'oasi in fondo al deserto. Nelle sperdute lande del calciomercato estivo nessuno sembra più ricordarsi di Carlos Bacca. Avete presente il centravanti capace di trascinare il Siviglia di Emery a suon di reti, tanto da guadagnarsi la chiamata di un Milan in cerca di rilancio? Sì, proprio lui. Proprio il Bacca che, dopo due stagioni in Serie A si è reso protagonista di un'involuzione che lo ha portato a essere un bomber indesiderato per i rossoneri, che ne hanno ormai certificato lo status di sicuro partente.

Carlos Bacca, attaccante del Milan, si lamenta con i compagni in occasione di una sfida alla Juventus. Per il colombiano sono spalancate le porte di un addio alla Madonnina.

E pensare che soltanto un anno fa Bacca era tra i centravanti più importanti della massima serie, complici anche i 18 gol siglati in campionato nella stagione 2015/2016. Le prestazioni dell'ex Club Bruges convinsero la dirigenza del Diavolo a rifiutare le proposte esorbitanti di Napoli e Roma,che si erano addirittura spinte ad offrire qualcosa come 40 milioni di euro. Poi, come detto, si è giunti al declino dell'annata attuale: tanti errori sotto porta, parecchie prestazioni insufficienti e soprattutto una mancanza di voglia che hanno fatto sì che il neo-arrivato Gianluca Lapadula trovasse progressivamente sempre più spazio nelle gerarchie di Vincenzo Montella.

Le conseguenze di una stagione come quella appena terminata sono ovviamente state disastrose, con il Milan che ha visto scendere il valore del cartellino di Bacca sotto ai 20 milioni, ben 8 in meno rispetto a quanto ne aveva offerti il West Ham nel corso della sessione di calciomercato invernale. Approfittando di questo continuo deprezzamento, parecchie squadre potrebbero provare ad affondare il colpo, sperando in un pronto rilancio dell'ex pescatore di Puerto Colombia. Tuttavia, non va sicuramente letta in tal senso l'offerta del Galatasaray, il quale avrebbe offerto una cifra di poco superiore ai 7 milioni di euro per assicurarsi le performance del giocatore. Una proposta a tratti offensiva e subito rispedita al mittente da un Milan che, ricordiamo, non vorrebbe discostarsi più di tanto dai 20 milioni richiesti per sedersi al tavolo di trattative.

Calciomercato Milan: sirene anglo-francesi per Bacca?

Non c'è comunque il solo Galatasaray su Carlos Bacca, destinato a lasciare il Milan nel prossimo calciomercato a prescindere dalle offerte che perverranno alla società di Via Aldo Rossi. Detto della proposta della gloriosa compagine turca - la quale resta comunque lontanissima da un accordo con i meneghini -, non bisogna dimenticare l'interesse dell'Arsenal, con Wenger che si è sempre professato un estimatore del calcio profuso dall'ex Siviglia. Più defilate le ipotesi Lione e Marsiglia. I primi potrebbero valutare l'idea Bacca nell'ottica della sostituzione di Alexandre Lacazette, ormai destinato all'Atletico Madrid - blocco del mercato permettendo -. La pista legata ai provenzali sarebbe invece più figlia del gradimento del tecnico Rudi Garcia: l'ex Roma vedrebbe infatti in Bacca il profilo più adatto a prendere il posto di Bafetimbi Gomis, il cui futuro al Marsiglia è tutt'altro che certo.