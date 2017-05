In 24 mesi i bianconeri hanno cambiato gran parte della rosa e migliorato i propri numeri: ecco cosa è cambiato rispetto alla finale del 6 giugno 2015.

12 condivisioni 0 stelle

10 ore fa di Luca Guerra

Buffon, Lichsteiner, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Marchisio, Sturaro, Asamoah. In queste ore che separano la Juventus dalla finale di Cardiff, Massimiliano Allegri non potrà fare a meno di rivolgersi anche e soprattutto a loro otto per andare oltre quella sfortunata tradizione con la Champions League, che sin qui ha visto la Vecchia Signora vincere due finali a fronte delle nove disputate.

Otto nomi, otto reduci da quella finale di Berlino del 6 giugno 2015, ultimo atto nel quale la Juventus cadde per 3-1 contro il Barcellona, dopo aver accarezzato grazie al pareggio di Morata il sogno di una vittoria che all'epoca avrebbe avuto il sapore dell'impresa. In due stagioni i bianconeri hanno cambiato due terzi degli interpreti della rosa: una metamorfosi rapida nei tempi e nell'assimilazione degli schemi di gioco, che ha fruttato due scudetti e altrettante Coppe Italia, ma ora attende la definitiva consacrazione.

La domanda che tutti si fanno è: la Juventus ce la farà a Cardiff contro il Real Madrid, alla ricerca della dodicesima vittoria tra Champions e Coppa dei Campioni? Questa volta, a differenza di due stagioni fa, Dybala e soci arrivano all'ultimo atto non da outsider ma alla pari con l'avversario di turno. Un processo di crescita attestato anche dai numeri, in notevole miglioramento tra l'attuale edizione del torneo e quella 2014/2015.

Juventus, Massimiliano Allegri festeggiato dai suoi calciatori: una scena che si ripeterà a Cardiff?

Juventus, sei più forte del 2015: lo dicono i numeri

A parlare per i bianconeri sono i dati: il confronto tra il cammino in Champions League della Juventus 2014/2015 e di quella 2016/2017 fa pendere il bilancino nettamente a favore di quest'ultima. Spicca su tutti l'assenza di sconfitte: due stagioni fa furono due, maturate in trasferta nel girone eliminatorio contro Atletico Madrid e Olympiakos. Quest'anno i bianconeri sono ancora imbattuti dopo 12 partite, per un ruolino di marcia composto di 9 vittorie e 3 pareggi.

La difesa è il miglior attacco? L’antico proverbio trova conferma nel rendimento della difesa guidata da Gianluigi Buffon: appena tre centri al passivo nell’intera competizione, incassati da Lione, Siviglia e Monaco, rispetto ai 7 rimediati dalla Juventus nel cammino verso Berlino due anni fa. La porta bianconera è rimasta inviolata ben 9 volte, ma a migliorare è stato anche lo score davanti al portiere avversario: 21 le volte in cui l’attacco juventino ha esultato tra girone eliminatorio, ottavi, quarti e semifinale, a fronte delle 16 reti dell’edizione 2014/2015.

Juventus al lavoro verso la finale di Cardiff

Fissando i riflettori sulle statistiche legate ai singoli calciatori, è inevitabile guardare a Dani Alves come pietra angolare della svolta bianconera. L’ex terzino del Barcellona, utilizzato da Allegri sia in difesa che come esterno alto, è il calciatore che ha fornito il maggior numero di assist, ben 4 di cui 3 decisivi nella doppia semifinale contro il Monaco. Alle tre reti segnate proprio ai francesi, al Porto e alla Dinamo Zagabria, Dani Alves ha abbinato anche il maggior numero di tackle vincenti (32) e il miglior dato nei passaggi riusciti: 583 nell’arco dell’intera competizione. Due anni fa questa palma era toccata a Giorgio Chiellini, con 773 tocchi verso i compagni di squadra. A testimoniare la nuova via intrapresa dalla Juventus: guerriera, ma con qualità.

In attacco, sono cambiati tutti gli interpreti a disposizione di Allegri: non ci sono più Morata, Llorente, Coman e soprattutto Carlitos Tevez, miglior marcatore bianconero nella Champions League 2014/2015 con 7 centri. La palma è però rimasta argentina: ora è nelle mani di Gonzalo Higuain, a segno in 5 occasioni e autore di una doppietta decisiva nella semifinale di andata a Montecarlo. La domanda è: da Berlino a Cardiff, la Juventus è diventata più forte? Per i numeri, sì. Ora non resta che attendere la prova del campo.