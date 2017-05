Il mercato dei rossoneri potrebbe prendere una piega decisamente Orange: Mirabelli avrebbe infatti spostato il mirino sui gioielli di casa Ajax.

1316 condivisioni 5 stelle

18 ore fa di Massimiliano Rincione

Ritorno alle origini per il nuovo Milan? Chissà. Sta di fatto che i nomi circolati nelle ultime ore hanno un retrogusto al tulipano. Tutto sarebbe riconducibile alla sortita che il ds Massimo Mirabelli farà alla Friends Arena di Stoccolma nella serata di domani. Nella cornice dell'impianto nordico troverà compimento il capitolo finale dell'Europa League 2016/2017, con Ajax e Manchester United che si contenderanno la vittoria della seconda rassegna continentale UEFA. Proprio tra i lancieri militerebbero alcuni tra gli obiettivi vagliati dal dirigente meneghino in sede di calciomercato, più precisamente tre.

Il nuovo corso dell'Ajax raccoglie consensi in tutta Europa. Possibili incroci di mercato col Milan?

I nomi sono quelli dei top player di questo Ajax, ovvero Davinson Sanchez, Davy Klaassen e Kasper Dolberg. Un tris importante, che pur avendo un solo olandese per nazionalità potrebbe far riaffiorare nelle menti dei tifosi ricordi del corso olandese degli anni d'oro. Con tutte le dovute proporzioni però, ci troviamo ad oggi di fronte ad un calcio e a dei profili totalmente diversi. Difensore arrivato soltanto nella scorsa sessione di calciomercato, Sanchez si è imposto con forza collezionando 45 presenze stagionali e 6 reti. Scuola Atletico Nacional, il colombiano è ambito dai più importanti top club europei, con Barcellona, Real Madrid e alcune tra le big di Premier pronte a fare follie per lui.

Nomi già sentiti invece in casa Milan quelli di Klaassen e Dolberg. Il primo è già stato accostato ai rossoneri a più riprese nel corso delle passate sessioni di calciomercato, in virtù di un apprezzamento mai celato da parte dell'ex ad Adriano Galliani. Capitano degli ultimi corsi dell'Ajax, il biondo Davy rappresenterebbe la soluzione ideale ai problemi di qualità nella zona nevralgica del centrocampo del Milan, che dovrà però guardarsi dalla concorrenza della Lazio. Difficile infine spendere parole che non siano già state dette su Dolberg, erede di Arkadiusz Milik in quel di Amsterdam e promessa del calcio danese. Trascinatore offensivo, il centravanti ha mostrato un fiuto del gol pazzesco nel corso della stagione attuale, attirando su di se interessi che lo porteranno con tutta probabilità a lasciare l'Eredivisie a fine stagione.

Calciomercato Milan: chi al centro dell'attacco l'anno prossimo?

I nomi sondati per l'attacco del Milan sono stati tanti: dal sogno Aubameyang alle ipotesi Morata, Belotti e Kalinic. In ultima istanza sarebbe stato accostato ai rossoneri anche Giovanni Simeone, la cui candidatura resta comunque da tenere d'occhio nell'ottica di un investimento giovane ma dal sicuro avvenire. Discorso un po' a se per Dolberg, che è sempre stato monitorato nel corso dei mesi sia dal vecchio che dal nuovo management. L'ex Silkeborg potrebbe sbarcare a Milano nel prossimo calciomercato per una cifra inferiore ai 30 milioni di euro, rappresentando un investimento senza dubbio meno oneroso rispetto a Belotti o Morata. Ciò nonostante, appare difficile ad oggi decifrare le reali volontà del Milan, che dopo l'operazione Bacca è assai deciso a puntare su un centravanti dal sicuro rendimento in vista della prossima stagione.