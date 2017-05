L'ala dell'Everton ha contribuito in maniera decisiva alla qualificazione in Europa League del Milan e potrebbe tornare alla casa madre.

5 ore fa di Luca Capriotti

Torna a casa Deulofeu. Ha contribuito in maniera decisiva all'approdo in Europa League, ma probabilmente l'ala del Milan l'anno prossimo non vestirà la maglia rossonera. Si sa, le vie del calciomercato sono infinite, tanto che potrebbe tornare a casa, potrebbe tornare al Barcellona.

Nelle 17 presenze con la maglia rossonera l'esterno destro di Montella ha acceso l'attenzione degli antichi detentori del suo cartellino: giocate, velocità, sterzate improvvise, Deulofeu ha dimostrato di poter fare la differenza. E ha attirato su di se le sirene di calciomercato.

Nlla casa madre, nel Barcellona, in attesa di definire strategie societarie e nuovo mister, tutto è in subbuglio, in discussione. Chi è giovane, ambizioso, forte, potrebbe trovare spazio. Deulofeu potrebbe trovare spazio.

Calciomercato Barcellona, Deulofeu potrebbe tornare a vestire questa maglia

Calciomercato Milan: Deulofeu, ritorno a casa grazie a un'opzione?

Ma andiamo con ordine e raziocinio: Deulofeu attualmente è un giocatore dell'Everton e in Premier League ha vissuto la sua prima esperienza all'estero (nel 2013) con una variabile da considerare. Già, perché il Barcellona vanta un'opzione di recompra che scadrebbe proprio quest'estate. Per riportare Deulofeu a casa, al Camp Nou, in questa finestra di calciomercato il Barcellona dovrebbe sborsare la bellezza di 12 milioni.

E alla variabile impazzita si andrebbe ad aggiungere il fattore umano: il vero potere decisionale è nelle mani di Deulofeu, che dovrà decidere se tornare a casa, se tornare a vestire la maglia blaugrana. Ventitre anni, esperienze in prestito con 3 maglie diverse, Deulofeu è cambiato, maturato, è un giocatore cresciuto in maniera esponenziale rispetto al ragazzino partito anni fa.

Sarebbe l'ideale per integrarsi con il tridente Messi, Neymar e Suarez perché possiede caratteristiche molto diverse dagli uomini attualmente seduti sulla panchina del Barcellona. E i tifosi del Barcellona commentano così l'ipotesi di calciomercato: "Lui è il Figo della Cantera. Deve ritornare". Magari il paragone sarà pure azzardato, ma la voglia di rivederlo a casa resta, forte.