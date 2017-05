Il francese non sarà disponibile per la partita dello United contro il Southampton. Secondo Mourinho tornerà a giocare solo quando si sentirà pronto.

1 condivisione 0 stelle

4 ore fa di Daniele Minuti

Paul Pogba non sarà a disposizione di Mourinho per la partita contro il Southampton. Il centrocampista del Manchester United è in Francia per il funerale del padre recentemente scomparso e non giocherà la partita di stasera.

A darne l’annuncio è lo stesso allenatore portoghese che nella conferenza stampa di ieri ha confermato come il permesso per motivi personali concesso al francese dopo la morte del padre sia a tempo indeterminato e che Pogba tornerà quando si sentirà pronto.

Fassou Antoine Pogba è scomparso il 12 maggio, dopo una malattia che lo aveva costretto ad un lungo ricovero ospedaliero. L’uomo aveva 79 anni e ha lasciato tre figli, Paul, Florentin e Mathias, tutti e tre calciatori professionisti.

Il padre di Pogba è recentemente scomparso.

Pogba aveva già saltato la partita di sabato scorso contro il Tottenham per via della morte del padre e al momento si trova in Francia per partecipare al suo funerale. Durante la conferenza stampa, Mourinho ha specificato che il suo permesso non ha dei limiti temporali e che la scelta su quando tornare è solo del centrocampista.

Credo che il funerale di suo padre sia martedì o mercoledì in Francia, quindi non penso che Paul sia nelle condizioni di giocare.

Pur non essendoci ancora la data ufficiale del suo rientro, è probabile che Pogba torni ad essere disponibile per l’ultima gara del campionato contro il Crystal Palace, tre giorni prima della finale di Europa League fra Manchester United e Ajax.

Abbiamo lasciato Paul completamente libero di tornare appena si sentirà pronto.

Il Manchester United non può più raggiungere il quarto posto che avrebbe permesso l’accesso in Champions League, quindi Mourinho ruoterà i suoi giocatori in vista della finale di Stoccolma. Ma lo Special One deve fare i conti non solo con l’assenza di Pogba ma anche con quelle per infortunio di Ibrahimovic, Rojo, Shaw, Young e Fosu-Mensah. Il portoghese ha però escluso categoricamente l’ipotesi di far giocare molti ragazzi delle giovanili pur di risparmiare i titolari.

Noi giocheremo per vincere. Blind non giocherà ma Fellaini sì. Non riuscirei mai a gettare nella mischia 4 o 5 ragazzini tutti insieme, non posso fargli questo.

Alla fine della conferenza, è arrivata anche una domanda sul calendario degli impegni del Manchester, sul quale Mourinho ha spesso sollevato polemiche. La risposta dell’allenatore dello United è stata decisamente sarcastica.