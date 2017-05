Il calcio inglese ha detto addio a un altro dei suoi più preziosi gioielli. White Hart Lane, dopo aver ospitato la sua ultima partita di sempre la scorsa domenica, sembra già un lontano ricordo per i supporters del Tottenham.

Le immagini dei tifosi che festeggiano la vittoria sul Manchester United (2-1) e celebrano le leggende scese in campo poco dopo il fischio finale, hanno lasciato spazio a alle gru e agli operai che hanno cominciato subito la demolizione dell'impianto.

Il presidente del Tottenham, Daniel Levy, già nel pomeriggio di domenica aveva consegnato le chiavi dello stadio a Mark Reynolds, direttore generale della ditta delegata alla demolizione di White Hart Lane e alla costruzione del nuovo stadio. Il programma prevede inizialmente lo smantellamento della North Stand, alla quale seguirà nelle prossime settimane l'abbattimento della South Stand e della zona del Megastore.

C'è una ragione dietro l'inizio immediato della demolizione di White Hart Lane: il Tottenham si è posto l'obiettivo di completare il nuovo stadio entro la stagione 2018/2019, il che significa che le migliaia di lavoratori impegnati in questi giorni hanno poco più di un anno di tempo per consegnare agli Spurs la loro nuova casa dotata di tutti i comfort possibili.

Qualora la data di consegna non fosse rispettata, il Tottenham dovrà richiedere alla FA di poter usufruire di Wembley almeno per un'altra stagione. Uno scenario, questo, che complicherebbe i piani futuri della società ma già preso in considerazione dal club.

