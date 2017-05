Dall’Inghilterra fanno l’occhiolino a Gianluigi Donnarumma. Il Manchester City vuole il portiere del Milan, la conferma arriva anche dal suo manager Pep Guardiola. La dirigenza Citizens cercherà di fare un altro calciomercato al top per tornare a vincere. Si parte da dietro, con il miglior giovane portiere che il panorama calcistico mondiale possa offrire.

Attenzione, perché Donnarumma è in scadenza di contratto nel 2018. Sirene inglesi e non solo, l’agente Mino Raiola gioca al rialzo, sa di avere tra le mani un futuro fenomeno. E lui, meglio di nessun altro, vende i suoi gioielli a caro prezzo.

La sfida di calciomercato è tra le big europee, in pole sono scattate Manchester City e Manchester United. Un derby di mercato con il Milan spaventato e in attesa.

L’ex Barcellona, alla vigilia del match con il West Bromwich, ha parlato così di Donnarumma:

È un portiere top, top, top. Assolutamente. Ha qualità enormi per avere 18 anni.

E se l’ha detto Pep, che sui portieri è molto esigente (deve essere bravo tra i pali ma anche con i piedi), c’è da fidarsi. Si avvicina quindi l'addio di Claudio Bravo voluto fortemente meno di un anno fa, parte la caccia all’estremo difensore del Milan. L'offerta è di 30 milioni di sterline, circa 35 milioni di euro, già arrivata tra le mani di Fassone e Mirabelli. Che per ora dicono no considerando - giustamente - di gran lunga più alto il valore del giocatore. Ma c’è sempre quel contratto da rinnovare. Il City ha alzato la posta anche lì: ingaggio da 4,2 milioni di euro a stagione. Tanti soldi, ora si aspetta anche la risposta di Mourinho per infiammare il calciomercato sull’asse Manchester-Milano.