Il segretario tecnico del club catalano, Robert Fernández, conferma l'interesse per l'esterno del Milan. Al fine stagione sarà esercitato diritto di recompra.

8 ore fa di Marco Ercole

Dove giocherà Gerard Deulofeu la prossima stagione è ancora un mistero. L'ala è attualmente del Milan, in prestito dall'Everton, ma virtualmente "riacquistabile" dal Barcellona per 12 milioni. Situazione di calciomercato molto intricata, insomma, resa ancora più in bilico dall'indiscrezione rivelata nei giorni scorsi da Mundo Deportivo, secondo la quale - da contratto - l'esterno d'attacco spagnolo potrebbe anche rifiutarsi di accettare un ritorno in Catalogna.

Proprio su questa clausola risiedono le principali speranze del Milan di riuscire a trattenere in rossonero Gerard Deulofeu anche nel prossimo campionato, acquisendo il suo cartellino dall'Everton al termine della stagione, non appena sarà terminato il prestito secco che ha permesso allo spagnolo di vestire la maglia del Diavolo a partire da gennaio.

A Milano è riuscito a conquistare subito tutti, Gerard Deulofeu, grande protagonista anche nel "derby cinese" tra Milan e Inter andato in scena nella giornata di ieri, pareggiato al 97' dai rossoneri grazie a una zampata di Zapata. L'ala spagnola nel corso della partita è stato una spina nel fianco costante per la difesa dell'Inter, colpendo pure un palo ad Handanovic battuto. E probabilmente anche questa sfida è stata seguita con molta attenzione dai dirigenti del Barcellona, intenzionati più che mai a esercitare il diritto di "recompra" al termine della stagione, con l'inizio della sessione di calciomercato estiva.

Calciomercato Milan, il Barcellona vuole Deulofeu

Le 13 presenze, impreziosiste da 2 gol e 3 assist, hanno infatti attirato le attenzioni sia della nazionale spagnola di Julen Lopetegui (lo ha convocato nelle ultime gare), che quelle del Barcellona. Quando lo aveva ceduto per 6 milioni di euro all'Everton, il club catalano aveva previsto che potesse esserci un'esplosione di quel talento cresciuto nella sua "cantera", così aveva inserito nel contratto di quella cessione la famosa clausola con il diritto alla "recompra", fissato a 12 milioni di euro, da esercitare entro il 30 giugno 2017.

Il segretario tecnico del Barcellona, Robert Fernández ha confermato alle telecamere di TV3 che il club blaugrana sta seguendo con attenzione le prestazioni di Gerard Deulofeu in vista della prossima sessione di calciomercato e sta valutando senza alcun dubbio l'opzione di riacquistarlo:

Sì, è un'opzione per il futuro. Deulofeu potrebbe tornare a giocare con noi a partire dalla prossima estate.

A quel punto toccherà a Gerard Deulofeu decidere cosa fare: accettare il Barcellona oppure spingere il Milan a comprarlo a titolo definitivo dall'Everton?