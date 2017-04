La nuova proprietà vuole partire dal rinnovo di portierone rossonero, ma la trattativa col suo procuratore Raiola, come di consueto, non è delle più semplici.

7 ore fa di Elmar Bergonzini

In principio fu un problema. Il Milan ha appena cambiato proprietà, passando in mano cinese, e già vanno affrontate le prime questioni delicate. Lo sa bene Marco Fassone, neo amministratore delegato dei rossoneri, che deve subito contattare il re dei procuratori Mino Raiola per affrontare il discorso relativo al rinnovo di Gianluigi Donnarumma.

Eroe della Supercoppa vinta a dicembre contro la Juventus, Gigio in questo momento è la priorità assoluta. Il suo contratto scade nel 2018, ed è per questo che c’è fretta. Il Milan ha bisogno di rinnovare immediatamente per arrivare alla finestra di calciomercato con le spalle coperte, con la possibilità di poter respingere gli assalti che sicuramente faranno i top club.

Raiola però si sa muovere molto bene e, come riportato dal Corriere dello Sport, ha posto delle condizioni che per lui sono imprescindibili. Donnarumma deve ambire al top, non soltanto in Italia, ma in Europa. Per questo vuole essere sicuro che il nuovo Milan punti in alto. Molto in alto. Con acquisti mirati. E proprio questo potrebbe essere il problema: i rossoneri vogliono che Gigio rinnovi prima della finestra estiva di calciomercato, Raiola vuole basarsi proprio su quella per valutare.

Il discorso di Raiola è chiaro: Donnarumma non può giocare in una società che non riesce nemmeno a qualificarsi per la Champions League. Con il suo potenziale Gigio deve ambire a vincere. Con questa squadra attualmente non è possibile. Vista la sua fede calcistica però si darà una possibilità alla nuova proprietà cinese. Che però deve muoversi in fretta, possibilmente prima ancora che si apra il calciomercato.

Fassone ne è più che consapevole:

Vi posso confermare che da parte della nostra proprietà c'è tutta la volontà di risolvere in tempi brevi questo punto e di fare di Gigio una colonna del futuro.

Subito dopo Pasqua, Fassone e il direttore sportivo Mirabelli avranno un colloquio con Raiola per parlare dei numeri del contratto, ma anche di progetto e di calciomercato. Perché è quello che interessa. Donnarumma è giovane e ha tutto il tempo per guadagnare cifre astronomiche. Ora vuole competere ad alti livelli. Meglio se con il Milan. Questo nuovo Milan che si dice ambizioso. Anche se in principio deve subito affrontare un problema.