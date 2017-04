Immortale Juan Sebastian Veron, in campo con la maglia del suo Estudiantes a 42 anni.

1 condivisione 0 stelle

un'ora fa di Roberto Marchesi

Essere presidente di una squadra, fare il mercato e scegliere te stesso come l’acquisto giusto per il tuo club. Juan Sebastian Veron è stato capace anche di questo. 42 anni, un mese e due giorni per festeggiare un altro esordio. Un’altra volta con la maglia del suo Estudiantes. Suo per il cuore, suo per il ruolo nell’organigramma del club. Non giocava dal 18 maggio 2014. Ha scelto di tornare alla Veron. Capitano dei suoi giocatori e guida carismatica anche prima dell’inizio del match. Ha consigli per tutti, dal tunnel al campo. Anche durante la foto non riesce proprio a stare zitto. Troppo importante la partita con il Barcelona d’Ecuador.

L’inizio non è il massimo. 32 secondi, stop sbagliato e fallo. Poi Veron ingrana. L’11 sulle spalle ricorda il periodo d’oro in nazionale. Per il resto è esattamente quel che ci ricordavamo di 15 anni fa. Scarpa total black, calzettone abbassato e fascia sul ginocchio. Look e tocco. Guardare per credere (tiro da fuori) è un assaggio. Il tocco non è cambiato. La sua partita dura 58 minuti. Prima dell’ovazione di tutto il Ciudad de la Plata. Finisce 2-0 per gli altri, ma è solo un dettaglio. I tifosi dell’Estudiantes hanno ritrovato eroe e sorriso. E pazienza se l’allenatore Nelson Vivas, ex interista, ha avuto poco margine di scelta. Anche a 42 anni, Veron è Veron.

Con l’elezione del prossimo presidente dell’Estudiantes in calendario a fine 2017, Veron aveva una vecchia promessa da mantenere dopo aver piazzato in prevendita il 65% dei nuovi, bellissimi, palchi vip del nuovo stadio. Presidente total, idolo della sua gente. per sempre. Bentornato Juan Sebastian Veron.