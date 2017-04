I Blues, battendo il Manchester City, hanno fatto un passo avanti verso la vittoria finale. A 8 turni dal termine, con 6 successi la Premier League sarebbe di Conte.

52 condivisioni 0 stelle

36 minuti fa di Alberto Casella

Alzi la mano chi avrebbe pensato sei mesi fa di trovare a questo punto della stagione il Chelsea di Antonio Conte in testa alla Premier League con 14 (quattordici) punti di vantaggio sul Manchester City di Guardiola, terzo. Vale la pena riavvolgere il nastro e tornare all'inizio di ottobre, vigilia del settimo turno di una Premier che sembrava già scritta: il City aveva fatto l'en-plein, 18 punti su 18, 18 gol fatti a fronte di 5 subiti, mentre i Blues arrancavano, staccatissimi, con 10 punti, 10 gol realizzati e 9 incassati.

Sui tabloid affioravano già i primi dubbi su quel manager italiano, molto esuberante ma forse poco adatto al campionato inglese. Insomma, in Inghilterra non c'è il panettone, altrimenti la domanda sarebbe stata quella. Le due sconfitte consecutive contro Liverpool e Arsenal di fine settembre, però, avevano fatto scattare la rivoluzione "copernicontiana": dalla difesa a 4 a quella a 3 e l'invenzione di Moses e Alonso a cambiare il volto della squadra.

Risultato: 13 vittorie di fila da lì a fine anno, con 32 gol segnati e solo 4 subiti, Chelsea in testa e dubbi su Conte dissipati, anzi spazzati via. Ora, a otto turni dal termine, pur con qualche inciampo, i Blues conducono la classifica di Premier League con 7 punti sul Tottenham e 14 su un City ormai fuori dai giochi. E a proposito dei Citizens, con il successo di ieri l'ex ct della Nazionale si è aggiudicato anche un record prestigioso: mai nessuno, infatti, aveva battuto Guardiola due volte nella stessa stagione, in nessun campionato.

150 Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-2

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-3

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-4

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-5

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-6

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-7

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-8

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-9

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-10

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-11

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-12

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-13

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-14

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-15

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-16

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-17

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-18

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-19

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-20

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-21

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-22

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-23

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-24

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-25

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-26

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-27

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-28

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-29

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-30

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-31

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-32

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-33

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-34

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-35

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-36

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-37

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-38

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-39

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-40

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-41

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-42

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-43

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-44

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-45

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-46

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-47

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-48

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-49

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-50

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-51

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-52

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-53

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-54

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-55

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-56

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-57

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-58

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-59

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-60

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-61

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-62

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-63

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-64

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-65

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-66

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-67

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-68

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-69

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-70

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-71

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-72

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-73

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-74

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-75

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-76

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-77

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-78

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-79

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-80

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-81

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-82

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-83

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-84

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-85

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-86

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-87

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-88

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-89

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-90

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-91

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-92

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-93

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-94

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-95

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-96

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-97

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-98

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-99

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-100

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-101

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-102

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-103

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-104

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-105

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-106

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-107

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-108

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-109

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-110

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-111

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-112

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-113

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-114

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-115

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-116

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-117

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-118

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-119

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-120

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-121

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-122

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-123

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-124

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-125

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-126

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-127

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-128

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-129

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-130

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-131

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-132

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-133

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-134

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-135

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-136

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-137

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-138

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-139

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-140

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-141

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-142

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-143

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-144

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-145

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-146

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-147

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-148

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-149

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-150

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-151

Chiudi 1 di 150

Chelsea e Conte, il titolo è più vicino

Sì, adesso per il Chelsea il titolo è più vicino. Il Tottenham, pur privo di Harry Kane, non mollerà fino all'ultimo, come ha chiarito Pochettino, però i Blues hanno il destino nelle loro mani. In palio ci sono 24 punti, ma a loro basta vincere sei partite per arrivare al titolo, come ha detto Conte:

Il Tottenham è in salute e potrebbe vincere otto partite. Quindi noi, per vincere il titolo, abbiamo bisogno di 18 punti. Ricorderemo questa stagione solo in caso di vittoria, altrimenti sarà stata solo una buona stagione. A me piace dire che solo chi vince scrive la storia.

Poi ha scherzato sul suo livello di inglese:

In Italia era più facile trovare le parole giuste per fare un discorso motivazionale. In inglese è più difficile, ma a parole e con le mani mi faccio capire.

Leggermente più favorevole, forse, il calendario della squadra di Pochettino, i cui impegni esterni più duri saranno il derby caldissimo contro il West Ham e la sfida contro il Leicester. Mentre il Chelsea avrà un mese di aprile irto di spine con le trasferte contro Bournemouth, Manchester United ed Everton, inframmezzate dall'impegno casalingo con il Southampton. Ma se Conte dovesse uscirne con onore e perdite ridotte, dopo troverebbe strada spianata e il sogno della seconda Premier League consecutiva vinta da un italiano potrebbe trasformarsi in realtà.