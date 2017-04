Nella classifica dei marcatori della Premier League il belga, pur non segnando, rimane in testa da solo con 21 gol, davanti a Kane, Sanchez e Diego Costa.

0 condivisioni 0 stelle

un'ora fa di Alberto Casella

In attesa che si concluda il 30mo turno del campionato inglese, Romelu Lukaku dell’Everton si mantiene al primo posto solitario della classifica dei marcatori della Premier League, anche perché il secondo della graduatoria, Harry Kane del Tottenham, è sempre fuori per infortunio.

In una giornata di scarsa vena per i primi in classifica, si segnalano i gol di due ex giocatori del campionato italiano. Fondamentali in entrambi i casi, da quello di Britos che ha consentito al Watford di battere 1-0 il Sunderland e portarsi a 7 punti sulla zona salvezza, a quello di Andrea Ranocchia che ha regalato i tre punti all’Hull con un’incornata delle sue a 5 minuti dal termine del match contro il West Ham. Fra gli Hammers, Andy Carroll ha realizzato il suo gol numero 50 in Premier League.

Nel match forse più atteso di questa giornata, il derby di Liverpool, si è visto più Coutinho che Lukaku. Il brasiliano è stato protagonista della vittoria della squadra di Klopp per 3-1, grazie a un gol e a un assist per Origi. La terza rete dei Reds, invece è stata realizzata da Sadio Mané, salito ora a quota 13 nella classifica dei bomber della Premier League.

Romelu Lukaku in vetta alla classifica marcatori di Premier League

Classifica marcatori Premier League: Lukaku davanti

A secco i primi sette giocatori, Romelu Lukaku rimane, dunque, da solo al comando della classifica dei marcatori della Premier League, davanti a Harry Kane, Alexis Sanchez, Diego Costa e Zlatan Ibrahimovic, tutti racchiusi nel raggio di sei punti nella graduatoria. Con l’inglese sfavorito dall’infortunio e salvo sorprese, a otto turni dal termine, saranno questi gli attaccanti che si disputeranno il primato fino alla fine.

La classifica dei marcatori