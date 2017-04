Già da bambino l'attaccante francese faceva intravedere giocate da fenomeno. Ecco un video con le sue prodezze d'infanzia.

3 ore fa

Kylian Mbappé è uno dei giocatori più desiderati d'Europa. È un classe '98, ha solo 18 anni, ma con la maglia del Monaco incanta già in Ligue 1 e in Champions League a suon di giocate e magie da fenomeno. Numeri che metteva in mostra già da bambino quando il pallone era quasi più grosso di lui. Vedere per credere.