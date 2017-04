La squadra di Sampaoli impatta sullo 0-0 in casa contro lo Sporting Gijon, fallendo così il controsorpasso all'Atletico Madrid al terzo posto.

18 condivisioni 0 stelle

un'ora fa di Michele Pedrotti

Nella 29esima di Liga il Siviglia non va oltre lo 0-0 contro lo Sporting Gijon e fallisce il controsorpasso sull'Atletico Madrid. Per la banda di Sampaoli, terza a quota 58 proprio insieme all'Atletico, è un passo falso che non mette fine al periodo negativo (gli andalusi non vincono dal 2 marzo) e non risolleva l'umore in vista dell'attesissima sfida infrasettimanale al Camp Nou contro il Barcellona. Non proprio il modo migliore per prepararsi a un match così importante. Lo Sporting Gijon invece fa un piccolo passo verso una salvezza che rimane difficile (-5 dal Leganes quartultimo).

La cronaca di Siviglia v Sporting Gijon

Il primo squillo del match è del Siviglia al 10' con Nasri, che conclude una bella azione con un destro parato da Cuellar. Passano dieci minuti e Correa prova il gran gol dalla distanza, ma il portiere dello Sporting è attento e trattiene il pallone. La pressione degli andalusi è costante ma sterile, il primo tempo non regala grandi emozioni. Rientra in campo con tutt'altro atteggiamento il Siviglia, subito molto aggressivo e vicino al gol con un destro di Vitolo salvato da un grande intervento di Cuellar. Il risultato però rimane inchiodato sullo 0-0, costringendo Sampaoli al doppio cambio offensivo Iborra-Jovetic per cercare in tutti i modi di portare a casa tre punti. Ed è proprio Iborra ad andare vicinissimo al vantaggio con un colpo di testa, su assist pregevole di Correa, terminato sul fondo di pochissimo. Al 79' è N'Zonzi a presentarsi in area di rigore creandosi benissimo lo spazio per il tiro ma concludendo ampiamente a lato con l'esterno del destro. I minuti finali sono un assedio del Siviglia alla porta di Cuellar, ma non vengono creati grandi pericoli e la sfida termina a reti bianche. Un punto guadagnato in chiave salvezza per lo Sporting Gijon, due punti persi per quanto riguarda gli andalusi.