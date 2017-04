La sfida al vertice premia i lancieri, che la vincono in meno di 40 minuti. Punizione clamorosa del danese, raddoppio del brasiliano. Inutile il gol di Kramer.

un'ora fa di Antonio Gargano

Il pomeriggio di Eredivisie si concentra su De Klassieker. All'Amsterdam ArenA, l'Ajax batte 2-1 il Feyenoord e si porta a 3 punti dalla vetta, con altre 6 partite ancora da giocare. I gol di Schøne e Neres nel primo tempo valgono il successo, non basta il gol di Kramer a tempo scaduto.

Ajax show in poco più di mezz'ora

L'occasione di ridurre il distacco ad appena 3 punti fa gola ai lancieri, al punto da mettere in crisi la capolista nel giro di pochi secondi. Passano 50 secondi e Lasse Schøne sistema il pallone a circa 30 metri dalla porta avversaria. Il centrocampista danese lascia partire la classica maledetta, che scheggia la traversa prima di insaccarsi alle spalle di Jones. Il Feyenoord è stordito e Van Bronckhorst deve anche fare i conti con gli infortuni: Jørgensen lo abbandona dopo 10 minuti, dentro Kramer.

L'inerzia non cambia, anzi l'Ajax alza nuovamente i ritmi a caccia del raddoppio. Kluivert mira l'angolo da posizione defilata, ma la difesa respinge in extremis. Ci prova anche Traoré dal limite, ma non inquadra lo specchio. Per il 2-0 basta attendere il 36': Ziyech riceve sul vertice dell'area, cross basso sul secondo palo e tocco in corsa di Neres. È il gol che taglia le gambe agli ospiti, che si trascinano a fatica all'intervallo.

Il Feyenoord reagisce troppo tardi

La ripresa comincia con i padroni di casa in completo controllo del match. Ziyech è sempre il più pericoloso dell'Ajax, sia con le folate sulla sinistra sia con un tiro dal limite che sfiora il palo. Van Bronckhorst prova a cambiare qualcosa, ma nemmeno l'ingresso di Tapia al posto di Karsdorp scuote la squadra. Traoré ha la chance del tris a pochi passi da Jones, che viene graziato con un tiro ravvicinato poco convinto. I lancieri amministrano, ma l'ultimo sussulto del Feyenoord la riapre: Kramer gestisce palla al limite dell'area, piazza il destro all'angolino basso e batte Onana. Di tempo, però, non ce n'è più.

Per l'Ajax è la quinta vittoria casalinga consecutiva, che assume un sapore ancor più dolce: battuti i rivali storici, che adesso hanno solo 3 punti in più. Il Feyenoord perde colpi in trasferta: secondo KO nelle ultime tre sfide lontano dal de Kuip, dopo quello nel derby con lo Sparta.