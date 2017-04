Il polacco segna una tripletta all’Augsburg, il gabonese realizza un gol contro lo Schalke e vanno insieme in vetta alla classifica dei marcatori della Bundesliga.

Proseguono i colpi di scena in vetta alla classifica dei marcatori della Bundesliga. Prima della sosta per gli impegni delle Nazionali, c’era stato il prepotente ritorno di Anthony Modeste del Colonia che, con una tripletta all’Hertha Berlino aveva superato Robert Lewandowski del Bayern Monaco e si era portato a un solo gol dal leader, Pierre-Emerick Aubameyang del Borussia Dortmund.

In questo ventiseiesimo turno, invece, il francese è rimasto a secco, penalizzato anche dalla opaca prestazione del suo Colonia, uscito sconfitto dal campo di un Amburgo assetato di punti e che ha mostrato di crederci fino all’ultimo, premiato infine da una rete di Holtby in pieno recupero, al minuto 91.

Dal canto suo, Aubameyang, al corrente della prestazione monstre di Lewandowski, ha fatto il possibile a Gelsenkirchen. È anche riuscito a portare in vantaggio i suoi all’inizio del secondo tempo e se la sua rete è stata vanificata poi dal pareggio di Kehrer, è stata comunque utile al gabonese per mantenere la vetta della classifica dei marcatori della Bundesliga.

Classifica marcatori di Bundesliga, Lewandowski e Aubameyang: poltrona per due

Poltrona per due, quindi, ora in vetta alla classifica dei bomber di Bundesliga, dove Aubameyang è stato raggiunto da Lewandowski, autore di una prestazione da incorniciare nel match casalingo del Bayern Monaco contro il derelitto Augsburg. Un tennistico 6-0, il risultato finale, col polacco autore di tre gol e due assist: una tripletta che ha fatto schizzare l’attaccante di Ancelotti a quota 24, a pari merito col rivale del Dortmund, mentre Modeste è rimasto fermo a 22.

Avanza anche Kramaric

A proposito di triplette, ne ha realizzata una anche Thomas Delaney nel 5-2 esterno col quale il Werder Brema del rientrante Luca Caldirola ha espugnato il campo del Friburgo. Il centrocampista danese, salito a quattro reti, era arrivato nel mercato invernale dal Copenaghen. Doppietta utile per la graduatoria generale, ma anche ad avanzare nella classifica dei marcatori della Bundesliga, è quella segnata da Andrej Kramaric dell’Hoffenheim sul campo di un’Hertha Berlino in crisi nera. Il croato è ora in settima posizione a quota 10.