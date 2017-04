Il tecnico italiano è stato chiaro in conferenza rispondendo alle domande sul futuro dei due gioiellini: "Sono giocatori importanti per il presente e per il futuro".

1 ore fa

Concentrati sul presente e con un occhio al futuro. La filosofia del Bayern Monaco è la stessa da anni. E nelle ultime stagioni ha dimostrato una predilezione per i giovani: oltre ad allevare talenti 'home made' (vedi Alaba e Müller, cresciuti nel settore giovanile), il club bavarese ha investito molto su possibili crack, come Kimmich e Coman.

Arrivati nella stagione 2015/16, sono riusciti a ritagliarsi un ruolo importante. Entrambi però sono rincorsi da voci di mercato. L'ex Stoccarda piace in Inghilterra, con il Manchester United pronto all'offensiva. Mentre il francese è in prestito dalla Juventus.

Le due società stanno studiando un accordo per i riscatti di Benatia e dello stesso Coman, che è in Baviera con la formula prestito oneroso da due anni. Il Bayern Monaco ha tempo fino ad aprile per versare 21 milioni nelle casse bianconere e accaparrarsi definitivamente il calciatore della nazionale francese.

L'abbraccio tra Kimmich e Coman nella sfida tra Germania e Francia

Bayern Monaco, il futuro dei giovani

Nonostante abbia giocato soltanto 21 partite in stagione, Joshua Kimmich si è dimostrato un calciatore molto prezioso per l'idea di gioco di Ancelotti. La sua polivalenza tattica lo rende un esemplare rarissimo a livello mondiale: impiegato per lo più davanti alla difesa, può ricoprire anche i ruoli di difensore centrale e terzino destro. Ecco perché il tecnico italiano non pensa che il Bayern Monaco si priverà del talento classe '95:

Non ci sono possibilità che Kimmich lasci questo club.

L'allenatore del Bayern Monaco, Carlo Ancelotti

Poche parole nella conferenza stampa post Augsburg per spegnere le voci di mercato provenienti da oltremanica. Stesso discorso per Coman che, come anticipato, sarà riscatto dal Bayern Monaco: