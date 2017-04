Il 35enne portiere ha salvato i suoi con due prodigi su Mitroglou prima e Jonas poi. Il Clasico è poi terminato 1-1 grazie alle reti di Jonas e Pereira.

33 condivisioni 0 stelle

1 ore fa

È finito 1-1 il Clasico tra Benfica e Porto valido per la 27esima giornata di Primeira Liga. Se il campionato è rimasto aperto il merito è di Iker Casillas, che al 72' ha salvato la sua porta con due autentici miracoli. L'ex Real Madrid ha prima respinto la conclusione ravvicinata di Mitroglou, poi ha fatto disperare Jonas. Il risultato è rimasto immutato, Jonas (su rigore) e Pereira sono gli unici iscritti al tabellino dei marcatori. Dopo questa sfida il Porto è salito a 64 punti, uno in meno della capolista Benfica. Staccato lo Sporting, terza forza del campionato, a 54 ma con una partita in meno.