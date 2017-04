La Real Sociedad trova il pari con Juanmi dopo lo splendido vantaggio di Szymanovski. All'Anoeta, il pareggio, sta bene soltanto agli ospiti.

22 condivisioni 0 stelle

un'ora fa di Vinicio Marchetti

All’Estadio Municipal de Anoeta si gioca una partita estremamente delicata. I padroni di casa della Real Sociedad, sono impegnati nella corsa per l’Europa. Il Leganes si presenta a questa sfida cinque lunghezze sopra il terz’ultimo posto che sancisce la retrocessione. In campo vince la paura. Sono gli ospiti a sbloccare la sfida grazie alle rete di Szymanowski. Il pareggio della squadra di Sacristan arriva nel secondo tempo e porta la firma di Juanmi. Il risultato non cambierà più. Con questo pareggio, la Real Sociedad sale a 49 punti. Il Leganes, invece, raggiunge quota 27 punti.

"Arranca una semana muy importante. ¡Hoy comienza todo!"



Mantovani, voz autorizada en el vestuario del @CDLeganes. https://t.co/q3XLQDkWhZ — LaLiga (@LaLiga) April 1, 2017

Real Sociedad v Leganes , il racconto della partita

La prima occasione del match arriva al 9', ed è per il Leganes, Szymanovski si porta a spasso tutta la difesa e libera il destro dal limite dell'area: l'esterno trova soltanto la traversa a Rulli battuto. Il numero 11 è in palla e, al minuto 30, sblocca la sfida: l'argentino riceve in area da Diego Rico, il suo primo tentativo trova la deviazione di Rulli poi si gira in un fazzoletto di campo e, da posizione molto defilata, mette in rete con un perfetto pallonetto. Al 40', sugli sviluppi di un corner battuto da Canales, William Josè trova lo spazio per il destro, ma viene murato; la sfera giunge a Zubeldia che calcia dalla lunga distanza e sfiora la traversa.La sfida tra Leganes e Real Sociedad rimane viva.

DESCANSO #RealSociedadLeganés 0-1



¡El Leganés se marcha con ventaja a vestuarios tras el gol de Szymanowski! pic.twitter.com/UdSFB1fOSd — LaLiga (@LaLiga) April 1, 2017

Il pareggio è di Juanmi

Al 51', sul calcio d'angolo di Canales, Martinez stacca più in alto di tutti e non inquadra la porta di un niente. Al 53', i padroni di casa trovano il gol del pareggio: Odriozola va via sulla destra e mette in mezzo per Juanmi che, all'altezza del dischetto del rigore, spara un destro imparabile per Herrerin. Al 64', è Raul Navas a provarci dalla distanza: Herrerin, con qualche affanno, blocca la conclusione del centrale della Real Sociedad. Al 73', Canales va dalla bandierina, la sfera rotola pericolosamente in area di rigore, ci mette il destro William Josè ma Herrerin è reattivo e blocca. Nessuna emozione fino al fischio finale: dopo tre minuti di recupero, l'arbitro manda tutti sotto le docce.