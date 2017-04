Partita sottotono dei Colchoneros, che vincono con il minimo sforzo. Sorride il Cholo a fine partita: terzo posto in attesa del Siviglia.

0 condivisioni 0 stelle

1 ore fa di Francesco Bizzarri

Partita imperfetta ma giocate efficaci. Ecco come l'Atletico Madrid espugna La Rosaleda contro un Malaga in crisi. Bastano i gol di Keko e Filipe Luis per essere terzi in attesa del match tra Siviglia e Sporting Gijon. Vittoria fondamentale, la quarta consecutiva. Grande prestazione di Fernando Torres. Entrambi gli assist vincenti sono a firma del Nino.

Atletico Madrid, vantaggio con il minimo sforzo

Il primo squillo del match è dell’Atletico Madrid con Koke: Kameni para senza problemi. Il Malaga cerca di reagire tenendo pure bene il campo, con gli ospiti invece, che fanno fatica a manovrare. Le occasioni però sono sempre per i Colchoneros: Saul ci prova di testa, il numero 1 del Malaga para ancora. Ma non può nulla al 26’, quando Fernando Torres serve Koke che fa l’1-0. Vantaggio forse immeritato visto il poco gioco, ma questo è il calcio. Sul finale ci prova invece Keko, di fino con il tacco. Oblak c’è e para il primo pallone della serata. Meglio il Malaga, ma è l’Atletico Madrid a chiudere il primo tempo in vantaggio.

58 Facebook Twitter Pinterest Málaga v Atlético de Madrid Liga 2016 2017-foto-2

Facebook Twitter Pinterest Málaga v Atlético de Madrid Liga 2016 2017-foto-3

Facebook Twitter Pinterest Málaga v Atlético de Madrid Liga 2016 2017-foto-4

Facebook Twitter Pinterest Málaga v Atlético de Madrid Liga 2016 2017-foto-5

Facebook Twitter Pinterest Málaga v Atlético de Madrid Liga 2016 2017-foto-6

Facebook Twitter Pinterest Málaga v Atlético de Madrid Liga 2016 2017-foto-7

Facebook Twitter Pinterest Málaga v Atlético de Madrid Liga 2016 2017-foto-8

Facebook Twitter Pinterest Málaga v Atlético de Madrid Liga 2016 2017-foto-9

Facebook Twitter Pinterest Málaga v Atlético de Madrid Liga 2016 2017-foto-10

Facebook Twitter Pinterest Málaga v Atlético de Madrid Liga 2016 2017-foto-11

Facebook Twitter Pinterest Málaga v Atlético de Madrid Liga 2016 2017-foto-12

Facebook Twitter Pinterest Málaga v Atlético de Madrid Liga 2016 2017-foto-13

Facebook Twitter Pinterest Málaga v Atlético de Madrid Liga 2016 2017-foto-14

Facebook Twitter Pinterest Málaga v Atlético de Madrid Liga 2016 2017-foto-15

Facebook Twitter Pinterest Málaga v Atlético de Madrid Liga 2016 2017-foto-16

Facebook Twitter Pinterest Málaga v Atlético de Madrid Liga 2016 2017-foto-17

Facebook Twitter Pinterest Málaga v Atlético de Madrid Liga 2016 2017-foto-18

Facebook Twitter Pinterest Málaga v Atlético de Madrid Liga 2016 2017-foto-19

Facebook Twitter Pinterest Málaga v Atlético de Madrid Liga 2016 2017-foto-20

Facebook Twitter Pinterest Málaga v Atlético de Madrid Liga 2016 2017-foto-21

Facebook Twitter Pinterest Málaga v Atlético de Madrid Liga 2016 2017-foto-22

Facebook Twitter Pinterest Málaga v Atlético de Madrid Liga 2016 2017-foto-23

Facebook Twitter Pinterest Málaga v Atlético de Madrid Liga 2016 2017-foto-24

Facebook Twitter Pinterest Málaga v Atlético de Madrid Liga 2016 2017-foto-25

Facebook Twitter Pinterest Málaga v Atlético de Madrid Liga 2016 2017-foto-26

Facebook Twitter Pinterest Málaga v Atlético de Madrid Liga 2016 2017-foto-27

Facebook Twitter Pinterest Málaga v Atlético de Madrid Liga 2016 2017-foto-28

Facebook Twitter Pinterest Málaga v Atlético de Madrid Liga 2016 2017-foto-29

Facebook Twitter Pinterest Málaga v Atlético de Madrid Liga 2016 2017-foto-30

Facebook Twitter Pinterest Málaga v Atlético de Madrid Liga 2016 2017-foto-31

Facebook Twitter Pinterest Málaga v Atlético de Madrid Liga 2016 2017-foto-32

Facebook Twitter Pinterest Málaga v Atlético de Madrid Liga 2016 2017-foto-33

Facebook Twitter Pinterest Málaga v Atlético de Madrid Liga 2016 2017-foto-34

Facebook Twitter Pinterest Málaga v Atlético de Madrid Liga 2016 2017-foto-35

Facebook Twitter Pinterest Málaga v Atlético de Madrid Liga 2016 2017-foto-36

Facebook Twitter Pinterest Málaga v Atlético de Madrid Liga 2016 2017-foto-37

Facebook Twitter Pinterest Málaga v Atlético de Madrid Liga 2016 2017-foto-38

Facebook Twitter Pinterest Málaga v Atlético de Madrid Liga 2016 2017-foto-39

Facebook Twitter Pinterest Málaga v Atlético de Madrid Liga 2016 2017-foto-40

Facebook Twitter Pinterest Málaga v Atlético de Madrid Liga 2016 2017-foto-41

Facebook Twitter Pinterest Málaga v Atlético de Madrid Liga 2016 2017-foto-42

Facebook Twitter Pinterest Málaga v Atlético de Madrid Liga 2016 2017-foto-43

Facebook Twitter Pinterest Málaga v Atlético de Madrid Liga 2016 2017-foto-44

Facebook Twitter Pinterest Málaga v Atlético de Madrid Liga 2016 2017-foto-45

Facebook Twitter Pinterest Málaga v Atlético de Madrid Liga 2016 2017-foto-46

Facebook Twitter Pinterest Málaga v Atlético de Madrid Liga 2016 2017-foto-47

Facebook Twitter Pinterest Málaga v Atlético de Madrid Liga 2016 2017-foto-48

Facebook Twitter Pinterest Málaga v Atlético de Madrid Liga 2016 2017-foto-49

Facebook Twitter Pinterest Málaga v Atlético de Madrid Liga 2016 2017-foto-50

Facebook Twitter Pinterest Málaga v Atlético de Madrid Liga 2016 2017-foto-51

Facebook Twitter Pinterest Málaga v Atlético de Madrid Liga 2016 2017-foto-52

Facebook Twitter Pinterest Málaga v Atlético de Madrid Liga 2016 2017-foto-53

Facebook Twitter Pinterest Málaga v Atlético de Madrid Liga 2016 2017-foto-54

Facebook Twitter Pinterest Málaga v Atlético de Madrid Liga 2016 2017-foto-55

Facebook Twitter Pinterest Málaga v Atlético de Madrid Liga 2016 2017-foto-56

Facebook Twitter Pinterest Málaga v Atlético de Madrid Liga 2016 2017-foto-57

Facebook Twitter Pinterest Málaga v Atlético de Madrid Liga 2016 2017-foto-58

Facebook Twitter Pinterest Málaga v Atlético de Madrid Liga 2016 2017-foto-59

Chiudi 1 di 58

Partita chiusa

La squadra di Miguel Gonzalez vuole colpire subito: Sandro su punizione ci prova, Oblak in uscita bassa blocca. Ritmi blandi a La Roselada, fino al 74’: primo squillo di Griezmann, impalpabile fino a quel momento, con un destro largo. E pochi istanti più tardi, ecco però il raddoppio dei Colchoneros con Filipe Luis. Assist sempre di Fernando Torres, tocco sotto del brasiliano davanti a Kameni e 2-0. Buio pesto per il Malaga, che gioca sì bene, ma non la butta dentro. Match chiuso, da registrare un destro ancora di Sandro e un colpo di testa sballato di Llorente. Ma solo perché gli uomini del Cholo Simeone mollano un po' la presa. Non succede più nulla: ecco i 3 punti, importantissimi in chiave Champions League per un finale di Liga emozionante.