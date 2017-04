Kehrer segna nel finale e i gialloneri scivolano al quarto posto in classifica. A inizio ripresa Aubameyang aveva segnato l'1-0.

un'ora fa di Elmar Bergonzini

Nella 26esima giornata della Bundesliga lo Schalke ferma il Borussia Dortmund sull’1-1. Al gol di Aubameyang a inizio ripresa risponde Kehrer nel finale. I gialloneri scivolano così al quarto posto in classifica. La squadra di Gelsenkirchen non riesce invece ad accorciare sulla zona europea, mettendo sempre più a rischio la qualificazione all'Europa League per l'anno prossimo.

L'esultanza di Aubameyang

Passa per primo il Borussia Dortmund

Partita viva e veloce, anche perché entrambe le squadre hanno bisogno di vincere per inseguire i rispettivi obiettivi stagionali. Lo Schalke è infatti a 3 punti dalla zona europea, il Borussia Dortmund, scavalcato ieri dall’Hoffenheim, è attualmente quarto. Il ritmo è altissimo, ma i tiri in porta, inizialmente, latitano. Al 22’ Dembelé solo contro Fährmann spreca una clamorosa palla gol, successivamente è Kagawa a non centrare lo specchio della porta. Al 26’ ci prova Caligiuri su punizione, ma la palla esce di poco. Al 30’ è ancora Dembelé a rendersi pericoloso con un tiro a giro. Al 34’ ci prova Aubameyang, ma Fährmann è attento. Al 53’ è Burgstaller a sfiorare il vantaggio: la sua girata esce però di poco. Sul contropiede passa in vantaggio il Borussia Dortmund: Dembelé serve Kagawa che vede Aubameyang che a porta vuota fa 1-0 ed esulta ancora mettendosi la maschera di Spiderman. Lo Schalke però non molla. Al 57’ è Hӧwedes a provarci di testa, ma la sua conclusione è debole. Al 75’ Dembelé calcia dal limite ma colpisce il palo. Al 77’ il pareggio dello Schalke: è Goretzka a servire Kehrer che con un tiro potente e preciso fa 1-1. Il Dortmund spreca l'occasione di riprendersi il terzo posto. Per lo Schalke è un punto guadagnato, che dà fiducia anche in ottica europea, dove il club di Gelsenkirchen sfiderà l'Ajax.

Curiosità

Il Dortmund in trasferta ha vinto solo a Stoccarda più che a Gelsenkirchen. Aubameyang ha segnato in 5 dei 6 derby giocati da titolare. Nell’attuale rosa dello Schalke solo Hӧwedes ha un bilancio positivo contro il Dortmund. In totale il Borussia Dortmund è leggermente in vantaggio negli scontri diretti (32 vittorie 30 sconfitte), ma nel nuovo secolo ha fatto meglio lo Schalke (13 vittorie e 8 sconfitte). Dopo 17 anni il Dortmund resta imbattuto in 5 derby di fila.