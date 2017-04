Il polacco segna una tripletta, fanno festa anche Muller e Thiago Alcantara. Ospiti mai in partita, il campionato è sempre più nel segno dei bavaresi.

359 condivisioni 3 stelle

1 ore fa di Francesco Bizzarri

Quanta fame ha il Bayern Monaco? Il 6-0 rifilato all'Augsburg è la prova della voglia di chiudere al più presto il discorso Bundesliga. Vince e stravince la squadra di Ancelotti: +13 sul Lipsia, manca giusto l'ufficialità in un campionato dominato dai bavaresi. Tre gol di Lewandowski, sempre più bomber, doppietta di Muller e firma anche di Thiago Alcantara. Prestazione super per un Bayern Monaco inarrestabile. Che festa sugli spalti per l’ennesima vittoria in questo derby bavarese giocato sul velluto.

Bayern Monaco, calcio eccellente

La gara comincia e nemmeno a dirlo, il Bayern Monaco fa la partita. Per sbloccarla però servono 17’: palla per Robert Lewandowski, che davanti alla porta, con il mancino, non esita e fa l’1-0. Poi parte lo show di Muller: due pali nel giro di 7’. Prima al 28’ con un missile dal limite, poi sempre sulla riga dell’area, con il destro, prende il legno esterno. Disperazione che dura poco: al 37’ eccolo il suo gol che vale il raddoppio. Assist di Lewandowski, aggancio perfetto e raddoppio con partita nel freezer.

28 Facebook Twitter Pinterest FC Bayern München v FC Augsburg Bundesliga 2016 2017-foto-2

Facebook Twitter Pinterest FC Bayern München v FC Augsburg Bundesliga 2016 2017-foto-3

Facebook Twitter Pinterest FC Bayern München v FC Augsburg Bundesliga 2016 2017-foto-4

Facebook Twitter Pinterest FC Bayern München v FC Augsburg Bundesliga 2016 2017-foto-5

Facebook Twitter Pinterest FC Bayern München v FC Augsburg Bundesliga 2016 2017-foto-6

Facebook Twitter Pinterest FC Bayern München v FC Augsburg Bundesliga 2016 2017-foto-7

Facebook Twitter Pinterest FC Bayern München v FC Augsburg Bundesliga 2016 2017-foto-8

Facebook Twitter Pinterest FC Bayern München v FC Augsburg Bundesliga 2016 2017-foto-9

Facebook Twitter Pinterest FC Bayern München v FC Augsburg Bundesliga 2016 2017-foto-10

Facebook Twitter Pinterest FC Bayern München v FC Augsburg Bundesliga 2016 2017-foto-11

Facebook Twitter Pinterest FC Bayern München v FC Augsburg Bundesliga 2016 2017-foto-12

Facebook Twitter Pinterest FC Bayern München v FC Augsburg Bundesliga 2016 2017-foto-13

Facebook Twitter Pinterest FC Bayern München v FC Augsburg Bundesliga 2016 2017-foto-14

Facebook Twitter Pinterest FC Bayern München v FC Augsburg Bundesliga 2016 2017-foto-15

Facebook Twitter Pinterest FC Bayern München v FC Augsburg Bundesliga 2016 2017-foto-16

Facebook Twitter Pinterest FC Bayern München v FC Augsburg Bundesliga 2016 2017-foto-17

Facebook Twitter Pinterest FC Bayern München v FC Augsburg Bundesliga 2016 2017-foto-18

Facebook Twitter Pinterest FC Bayern München v FC Augsburg Bundesliga 2016 2017-foto-19

Facebook Twitter Pinterest FC Bayern München v FC Augsburg Bundesliga 2016 2017-foto-20

Facebook Twitter Pinterest FC Bayern München v FC Augsburg Bundesliga 2016 2017-foto-21

Facebook Twitter Pinterest FC Bayern München v FC Augsburg Bundesliga 2016 2017-foto-22

Facebook Twitter Pinterest FC Bayern München v FC Augsburg Bundesliga 2016 2017-foto-23

Facebook Twitter Pinterest FC Bayern München v FC Augsburg Bundesliga 2016 2017-foto-24

Facebook Twitter Pinterest FC Bayern München v FC Augsburg Bundesliga 2016 2017-foto-25

Facebook Twitter Pinterest FC Bayern München v FC Augsburg Bundesliga 2016 2017-foto-26

Facebook Twitter Pinterest FC Bayern München v FC Augsburg Bundesliga 2016 2017-foto-27

Facebook Twitter Pinterest FC Bayern München v FC Augsburg Bundesliga 2016 2017-foto-28

Facebook Twitter Pinterest FC Bayern München v FC Augsburg Bundesliga 2016 2017-foto-29

Chiudi 1 di 28

Risultato tennistico

Ancora Muller, scatenato. Hitz fa il miracolo e guadagna anche l’applauso dell’Allianz Arena. Il Bayern Monaco mette alle corde l’Augsburg ed ecco la terze rete, con la firma di Ribery: tiro preciso verso l’angolino basso a sinistra ed è 3-0. Tutto finito? Thiago Alcantera, uno dei migliori in campo, serve il pallone per il 4-0: Lewandowski mica sbaglia. Lo spagnolo, poco dopo, colpisce pure l’incrocio dei pali con un tiro bellissimo. Mancano 20’ alla fine, per gli ospiti è l’inferno.