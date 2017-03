L'ex portiere di Werder Brema e nazionale tedesca accantona momentaneamente il wrestling e si ridedica al calcio: giocherà con il Dillingen, club di sesta serie.

3 ore fa di Elmar Bergonzini

Calcio, wrestling, calcio. Un po’ di zapping da uno sport all’altro. Un programma del genere sarebbe il preferito di qualsiasi teenager. Anche qualche adulto però lo seguirebbe con piacere. Fra loro pure Tim Wiese. L’ex portiere del Werder Brema e della nazionale tedesca.

Wiese però lo sport non lo guarda in tv, lui lo pratica. Si è ritirato dal calcio dandosi al bodybuilding, arrivando a raggiungere un peso di 117 chili. Lo scorso 3 novembre ha esordito da wrestler a Monaco di fronte a 7000 persone. Ora torna a praticare calcio.

Non giocherà in Bundesliga ma in sesta serie. Precisamente al Dillingen. Il presidente del club, Christoph Nowak, è un suo vecchio amico, per questo Wiese ha deciso di aiutarlo. Sabato ci sarà l’esordio in campionato, ma probabilmente sarà un unicum. Difficile giochi altre partite per il Dillingen.

Tim Wiese con la maglia del Dillingen

Wiese torna in campo: giocherà col Dillingen

Tornerà in campo dunque, a quattro anni dalla sua ultima partita da professionista. Il Dillingen ospiterà l’Haunsheim, Wiese indosserà una maglia rosa con il numero 99 sulle spalle. Ha deciso di aiutare il Dillingen che ha una situazione di classifica molto delicata. Penultimo a 6 punti dalla zona salvezza, ha incassato ben 45 gol in 19 partite: nessuno ha fatto peggio. Ora da Wiese la squadra deve ricevere la scossa. Vero che giocherà con i dilettanti, ma ormai il fisico da calciatore non ce l’ha più. Il primo ad ammetterlo è proprio lui:

Mi accorgo di avere 30 chili in più addosso rispetto a prima. Però anche le mie gambe sono più muscolose, se potessi tornare indietro mi allenerei forse in maniera diversa.

Il tesserino di Tim Wiese

E la città si appresta ad accogliere nel migliore dei modi Wiese: la società ha alzato i prezzi dello stadio sapendo che ci sarà il tutto esaurito. La curva è stata messa in vendita a 6 euro, la tribuna a 9. Uno sproposito per una squadra in piena retrocessione in sesta serie. Ma quando c'è Wiese si parla di uno show. Christoph Nowak, presidente del club, ha spiegato come si è arrivati all’accordo:

Conosco Wiese da quando lavoravo alla Nike, l'ho sempre accontentato quando m chiedeva personalizzazioni per i guanti. Sono anni che gli rompo le scatole per convincerlo a giocare con noi, finalmente ha accettato.

Calcio, wrestling, calcio. Un po’ di zapping da uno sport all’altro. Ma non stando sul divano, bensì vivendolo in prima persona.